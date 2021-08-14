Бывший чиновник мэрии Архангельска может возглавить Онежский район

Один из самых вероятных претендентов на пост главы Онежского района, оказавшийся вакантным после ухода (отчасти скандального) Ивана Гришина, связанного с недовольством увиденным губернатора Александра Цыбульского, бывший чиновник администрации областной столица Юрий Максимов.
Напомним, Максимов покинул стены мэрии Архангельска, где чуть больше полугода проработал в должности зама по инфраструктурному развитию, в конце августа. Как говорят сведущие люди – «не вписался в команду». Ранее руководил «Архоблкадастром». Потомственный чиновник – его уважаемый батюшка входил в команду губернатора Ефремова.
На конкурсе 23 декабря ему будет оппонировать некий Сергей Захарчук, строитель, больше заявок на участие не было подано. Неудивительно, что наблюдатели делают ставку именно на Максимова, с учетом его опыта работы и, конечно, родословной. Одним словом – креатура администрации региона.