Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Бывший чиновник мэрии Архангельска может возглавить Онежский район

Один из самых вероятных претендентов на пост главы Онежского района, оказавшийся вакантным после ухода (отчасти скандального) Ивана Гришина, связанного с недовольством увиденным губернатора Александра Цыбульского, бывший чиновник администрации областной столица Юрий Максимов.

Напомним, Максимов покинул стены мэрии Архангельска, где чуть больше полугода проработал в должности зама по инфраструктурному развитию, в конце августа. Как говорят сведущие люди – «не вписался в команду». Ранее руководил «Архоблкадастром». Потомственный чиновник – его уважаемый батюшка входил в команду губернатора Ефремова.

На конкурсе 23 декабря ему будет оппонировать некий Сергей Захарчук, строитель, больше заявок на участие не было подано. Неудивительно, что наблюдатели делают ставку именно на Максимова, с учетом его опыта работы и, конечно, родословной. Одним словом – креатура администрации региона.

01 декабрь 15:10 | : Политика

Главные новости


Кто сказал, что скучно?! Документальное кино на V Arctic Open
А контейнеры стоят пустые… Откуда в Урдоме вырастают горы мусора?

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2021 (21)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)
Июль 2021 (352)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20