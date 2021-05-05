Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Путин в борьбе с природной стихией. Но в Архангельской области все ОК

Масштаб природных бедствий в некоторых регионах страны в этом году носит беспрецедентный характер. Вопросы ликвидации пожаров и паводков президент России Владимир Путин обсудил на оперативном совещании в субботу, 14 августа.

Самые масштабные лесные пожары уже не первый месяц бушуют в Якутии, где за всё время огнём было затронуто 4 млн Га. В настоящее время нет угрозы жилым и социально значимым объектам, но некоторые очаги пожаров все же находятся вблизи населенных пунктов, сообщил Путин. Президент потребовал при необходимости безотлагательно отправить в безопасные места детей, женщин, других жителей из зон стихийных бедствий. Также дано поручение подготовить всю необходимую инфраструктуру к началу нового учебного года.

– Обращаю особое внимание на то, что нужно максимально постараться сохранить и лесные богатства. Разумеется, при проведении противопожарных мероприятий организовать работу так, чтобы минимизировать урон для животного мира тайги и лесов, — заявил Владимир Путин.

Президент также выразил благодарность добровольцам, принимающим активное участие в борьбе с пожарами.

Что касается подтоплений, то в наибольшей степени этим летом пострадали районы Крыма и Краснодарского края. Федеральными ведомствами, региональными и муниципальными властями должны быть предприняты все неотложные меры, действовать нужно быстро и максимально эффективно – такую задачу поставил глава государства.

Путин считает, что можно обдумать идею о введении обязательного страхования имущества в районах, которые юридически обозначены, как зоны подтопления. Соответствующую инициативу высказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По информации Архангельского областного Единого лесопожарного центра, с начала лесопожарного периода на территории Архангельской области зарегистрировано 180 лесных пожаров на общей площади 1169 гектаров. На сегодняшний день чрезвычайных ситуаций в регионе нет. Что касается паводковой обстановки, подтопленных территорий также нет. Жизни, здоровью людей и их имуществу ничего не угрожает. Ежесуточно проводится мониторинг обстановки совместно с ФГБУ Северное УГМС.

По предварительному прогнозу на август по Архангельской области количество осадков предполагается около нормы (58-86 мм). В случае необходимости при угрозе возникновения ЧС на всей территории региона готовы реагировать силы и средства территориальной подсистемы РСЧС, в том числе аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Архангельской области, Архангельский арктический комплексный аварийно-спасательный центр и Архангельская областная служба спасения имени И. А. Поливаного.

17 август 09:43 | : Политика

Главные новости


На дне. Закулисье Архангельского обкома КПРФ
«Остаюсь коммунистом». В Архангельской области начались чистки партийных рядов

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2021 (202)
Июль 2021 (352)
Июнь 2021 (341)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)

Деньги


все материалы
«    Август 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20