Путин в борьбе с природной стихией. Но в Архангельской области все ОК

Масштаб природных бедствий в некоторых регионах страны в этом году носит беспрецедентный характер. Вопросы ликвидации пожаров и паводков президент России Владимир Путин обсудил на оперативном совещании в субботу, 14 августа.
Самые масштабные лесные пожары уже не первый месяц бушуют в Якутии, где за всё время огнём было затронуто 4 млн Га. В настоящее время нет угрозы жилым и социально значимым объектам, но некоторые очаги пожаров все же находятся вблизи населенных пунктов, сообщил Путин. Президент потребовал при необходимости безотлагательно отправить в безопасные места детей, женщин, других жителей из зон стихийных бедствий. Также дано поручение подготовить всю необходимую инфраструктуру к началу нового учебного года.
– Обращаю особое внимание на то, что нужно максимально постараться сохранить и лесные богатства. Разумеется, при проведении противопожарных мероприятий организовать работу так, чтобы минимизировать урон для животного мира тайги и лесов, — заявил Владимир Путин.
Президент также выразил благодарность добровольцам, принимающим активное участие в борьбе с пожарами.
Что касается подтоплений, то в наибольшей степени этим летом пострадали районы Крыма и Краснодарского края. Федеральными ведомствами, региональными и муниципальными властями должны быть предприняты все неотложные меры, действовать нужно быстро и максимально эффективно – такую задачу поставил глава государства.
Путин считает, что можно обдумать идею о введении обязательного страхования имущества в районах, которые юридически обозначены, как зоны подтопления. Соответствующую инициативу высказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По информации Архангельского областного Единого лесопожарного центра, с начала лесопожарного периода на территории Архангельской области зарегистрировано 180 лесных пожаров на общей площади 1169 гектаров. На сегодняшний день чрезвычайных ситуаций в регионе нет. Что касается паводковой обстановки, подтопленных территорий также нет. Жизни, здоровью людей и их имуществу ничего не угрожает. Ежесуточно проводится мониторинг обстановки совместно с ФГБУ Северное УГМС.
По предварительному прогнозу на август по Архангельской области количество осадков предполагается около нормы (58-86 мм). В случае необходимости при угрозе возникновения ЧС на всей территории региона готовы реагировать силы и средства территориальной подсистемы РСЧС, в том числе аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Архангельской области, Архангельский арктический комплексный аварийно-спасательный центр и Архангельская областная служба спасения имени И. А. Поливаного.