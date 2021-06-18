Цыбульский: «Еще раз повторяю – Архангельск на три дня без воды не останется»

Такое заявление сделал губернатор Архангельской области в ходе оперативного совещания. Поводом к нему послужили листовки о готовящемся отключении, продолжающие падать в почтовые ящики архангелогородцев.
Александр Цыбульский:
- Мы с вами договорились, что никакого трехдневного отключения не будет. Или «РВК-Архангельск» полагает, что наша позиция по этому поводу изменилась? Прекращение водоснабжения на три дня невозможно – компания попросту не в состоянии обеспечить такое количество жителей водой путем подвоза.
Глава региона подтвердил свою позицию – полное отключение водоснабжения возможно не более чем на 18 часов и преимущественно в ночное время. Также он попросил оповестить об отмене предыдущего плана через все средства массовой информации.
Что мы, собственно, и делаем.