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Цыбульский: «Еще раз повторяю – Архангельск на три дня без воды не останется»

Такое заявление сделал губернатор Архангельской области в ходе оперативного совещания. Поводом к нему послужили листовки о готовящемся отключении, продолжающие падать в почтовые ящики архангелогородцев.

Александр Цыбульский:

- Мы с вами договорились, что никакого трехдневного отключения не будет. Или «РВК-Архангельск» полагает, что наша позиция по этому поводу изменилась? Прекращение водоснабжения на три дня невозможно – компания попросту не в состоянии обеспечить такое количество жителей водой путем подвоза.

Глава региона подтвердил свою позицию – полное отключение водоснабжения возможно не более чем на 18 часов и преимущественно в ночное время. Также он попросил оповестить об отмене предыдущего плана через все средства массовой информации.

Что мы, собственно, и делаем.

16 август 15:01 | : Политика

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