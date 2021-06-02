Их пока 8. Одномандатники от Архангельской области готовы к борьбе

На вчерашний день, документы для регистрации кандидатами на выборы в Государственную Думу восьмого созыва в региональный Избирком подали следующие граждане РФ:
по одномандатному избирательному округу № 72: Спиридонов Александр Юрьевич – Партия ЕДИНАЯ РОССИЯ, Виноградова Надежда Ивановна – Партия КПРФ, Сухарев Владимир Юрьевич – Партия ЛДПР, Кутукова Елена Сергеевна – самовыдвижение.
У остальных желающих занять кресло в здании на Охотном ряду на ближайшие пять лет есть время до 23-го июля.
В соцсетях вышеуказанные персонажи уже высказывают желание в поте лица своего (и в меру индивидуальных способностей) трудиться во благо…
Анализ шансов отдельных кандидатов читайте здесь.