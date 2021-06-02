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Их пока 8. Одномандатники от Архангельской области готовы к борьбе

На вчерашний день, документы для регистрации кандидатами на выборы в Государственную Думу  восьмого созыва в региональный Избирком подали следующие граждане РФ:

по одномандатному избирательному округу № 72: Спиридонов Александр Юрьевич – Партия ЕДИНАЯ РОССИЯ, Виноградова Надежда Ивановна – Партия КПРФ, Сухарев Владимир Юрьевич – Партия ЛДПР, Кутукова Елена Сергеевна – самовыдвижение.

  • по одномандатному избирательному округу № 73: Вторыгина Елена Андреевна – Партия ЕДИНАЯ РОССИЯ», Алехинцева Екатерина Александровна – Партия ЛДПР, Гревцов Александр Викторович – Партия КПРФ, Мишуков Олег Владимирович – Партия РОДИНА.

У остальных желающих занять кресло в здании на Охотном ряду на ближайшие пять лет есть время до 23-го июля.

В соцсетях вышеуказанные персонажи уже высказывают желание в поте лица своего (и в меру индивидуальных способностей) трудиться во благо…

Анализ шансов отдельных кандидатов читайте здесь.

15 июль 10:58 | : Политика

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