«Единая Россия» поздравляет медицинских работников Поморья с профессиональным праздником

Спасибо вам за доброту и человечность, за самоотверженность и преданность любимому делу!
Традиционно в третье воскресенье июня в России празднуется день медицинского работника. Поэтому и в преддверии праздника, и сегодня единороссы по всей области создают праздничное настроение для современных героев в белых халатах, вручают цветы, почетные грамоты и благодарности, подарки и сувениры. В каждом населенном пункте были сказаны слова благодарности и поддержки нашим медицинским работникам, чей труд невозможно переоценить.
Вот только некоторые примеры того, куда пришли единороссы поблагодарить за труд работников сферы здравоохранения. Члены Архангельского местного отделения Партии поздравили коллектив детской и взрослой поликлиники им. Семашко, городской клинической больницы № 6, городской клинической больницы №4.
В преддверии профессионального праздника партийцы Ленского местного отделения Партии «Единая Россия» поздравили и поблагодарила за труд медработников своего района. Шенкурское местное отделение поздравило врачей, фельдшеров и медсестёр — всех специалистов, кто имеет отношение к сохранению здоровья населения, для кого День медицинского работника является профессиональным праздником. Члены местного отделения Партии в г. Мирный поздравили работников ГБУЗ АО « Мирнинская ЦГБ» и филиала № 9 ФГКУ «1469 Военно-морской клинический госпиталь» МО РФ, вручили почетные грамоты и подарки. Новодвинское местное отделение Партии совместно с Архангельским ЦБК поздравили медицинский персонал города и постарались подсластить жизнь приятными подарками. Единороссы и молодогвардейцы Виноградовского местного отделения Партии поздравили и поблагодарили за труд медработников Виноградовской ЦРБ. Члены Каргопольского местного отделения вручили любимым фельдшерам цветы и сладости.
Члены Котласского местного отделения Партии, активисты Молодой Гвардии, представители межмуниципального волонтерского центра провели акцию "Спасибо врачам! " Волонтеры своими руками сделали стенд, на котором любой житель Котласа мог поздравить и поблагодарить за труд медицинских работников. Члены Красноборского местного отделения партии «Единая Россия» поздравили коллективы медицинских учреждений села Красноборска и села Черевково с профессиональным праздником и поблагодарили за труд и ежедневную помощь людям. Члены Северодвинского местного отделения Партии поздравили коллектив городской детской клинической больницы и коллектив Северодвинской городской клинической больнице № 2 скорой медицинской помощи. Андрей Хоробров из местного Устьянского отделения поздравил медработников Устьянской ЦРБ с профессиональным праздником, вручил грамоты и благодарности за добросовестный труд.
Акции ко Дню медицинского работника продолжаются, и в этот праздничный день люди в белых халатах, многие из которых сегодня находятся на рабочих местах, продолжают принимать поздравления.
Иван Новиков, Секретарь Архангельского регионального отделения партии «Единая Россия»:
— Уважаемые медицинские работники Архангельской области! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Второй год мы отмечаем День медработника с особым чувством. Сегодня люди в белых халатах воспринимаются абсолютно всеми как представители не только самой благородной и гуманной, но и героической профессии. Находясь на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, другими тяжелыми заболеваниями, самоотверженно выполняя свой служебный долг, вы спасаете человеческие жизни, и при этом зачастую рискуете своей. Ваша преданность призванию, готовность к самопожертвованию вызывают самое искреннее восхищение. Сутками напролет вы боретесь за здоровье своих пациентов и, преодолевая напряжение, продолжаете делать свое дело — лечить людей, возвращать их к полноценной жизни.
Команда «Единой России» совместно с вами в разгар пандемии помогала людям победить опасную инфекцию. Вы были на переднем крае, а мы, пополняя ряды волонтеров, держали оборону, облегчая ваш труд и оказывая адресную помощь тем, кто в ней нуждался. Мы высоко ценим ваш труд и всегда готовы прийти на помощь. Вы и впредь всегда можете рассчитывать на нашу поддержку. Спасибо вам за доброту и человечность, за самоотверженность и преданность любимому делу!