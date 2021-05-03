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Игорь Скубенко поздравил горожан с Днём России

В поздравлении главы Северодвинска говорится:

 «Уважаемые северодвинцы! Поздравляю вас с Днём России!

Этот праздник - отправная точка новой истории нашей страны. Он стал связующим звеном между современной российской государственностью и многовековыми традициями русской земли.

Это праздник тех, кто любит Россию, и понимает, что только собственным трудом, честной, плодотворной жизнью, он сможет укрепить её мощь и силу. На простых людях держится наша страна, на их умении работать, воспитывать и растить детей, беречь традиции и природу.

Сегодня Северодвинск развивается вместе с Россией. Мы участвуем в национальных проектах, работаем над улучшением всех сфер городской жизни. Наши градообразующие предприятия активно строят и модернизируют боевые корабли. И всё это ради того, чтобы каждый житель мог гордиться своим городом, областью, страной.

Желаю вам счастья, благополучия и успехов во всех добрых делах!».

 

12 июнь 13:27 | : Политика

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