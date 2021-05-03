Игорь Скубенко поздравил горожан с Днём России

|
В поздравлении главы Северодвинска говорится:
«Уважаемые северодвинцы! Поздравляю вас с Днём России!
Этот праздник - отправная точка новой истории нашей страны. Он стал связующим звеном между современной российской государственностью и многовековыми традициями русской земли.
Это праздник тех, кто любит Россию, и понимает, что только собственным трудом, честной, плодотворной жизнью, он сможет укрепить её мощь и силу. На простых людях держится наша страна, на их умении работать, воспитывать и растить детей, беречь традиции и природу.
Сегодня Северодвинск развивается вместе с Россией. Мы участвуем в национальных проектах, работаем над улучшением всех сфер городской жизни. Наши градообразующие предприятия активно строят и модернизируют боевые корабли. И всё это ради того, чтобы каждый житель мог гордиться своим городом, областью, страной.
Желаю вам счастья, благополучия и успехов во всех добрых делах!».