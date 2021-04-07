Говорят, это не ГУЛАГ. В России гастарбайторов хотят заменить родными правонарушителями

Глава ФСИН Александр Калашников предложил альтернативу использования нелегальных трудовых мигрантов – труд своих подопечных.
Это было как бы ответом на встречу российского президента с коллегами из Узбекистана и Таджикистана – основных поставщиков дешевой рабсилы в РФ. На ней Путин предложил возобновить поток мигрантов, приостановленный в связи с пандемией, мол, многие сектора отечественной экономики без них не справляются.
Наши сидельцы заткнут эту брешь, уверяет Калашников.
При этом он же настоятельно просит не сравнивать свою инициативу с сталинским ГУЛАГом, потому что «человек со сроком будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, или работодатель ему предоставит условия для проживания с семьей. Он будет получать достойную зарплату».
По данным исправительного ведомства, в 2020 году удалось увеличить среднюю зарплату осужденных более чем на 11 процентов.
И еще немного цифр.
Число сегодняшних заключенных в России составляет 483 тысячи человек. Из них право подать заявление на замену наказания принудительными работами есть у 188 тысяч человек.
По данным МВД, сейчас в стране находятся более миллиона нелегалов из государств СНГ, больше всего (332 тысячи) — из Узбекистана.
То есть, для полного удовлетворения потребностей родной экономики в рабсиле поневоле придется сажать больше. Хотя бы выйти на показатель 2010 года – 860 тысяч заключенных.