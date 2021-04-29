Без шума и пыли Светлана Дейнеко стала мэром Котласа

Сегодня, как не единожды сообщалось ранее, городские депутаты Котласа определились с новым главой города. Точнее, с новой…
Как сообщают редакции местные наблюдатели, вопреки ожиданиям и досужим домыслам, сессия горсовета прошла в спокойной и конструктивной атмосфере. Просто оценивались программа трех финалистов первого этапа конкурса… без эмоций. Да и на улицах демонстраций замечено не было.
Напомним, что на рассмотрение депутатского корпуса по результатам конкурсной комиссии было вынесено три кандидатуры: начальник отдела строительства и развития инфраструктуры администрации городского округа «Котлас» Ольга Драчева, индивидуальный предприниматель, журналист Светлана Дейнеко и врач акушер-гинеколог Эдуард Авилкин.
Этот конкурс на должность главы крупного по поморским меркам МО войдет в историю одним количеством участников – 18 человек. Кандидаты на любой вкус, с самой разнообразной партийностью и уровнем образования… какая еще нужна демократия?
Однако накал страстей вокруг финального тура, раздутый одним из членов отборочный комиссии, был такой, что на сессию приехал первый заместитель губернатора Архангельской области Ваге Петросян. Ему и удалось направить бунтарские настроения части депутатского корпуса на конструктив.
Итог: первый этап - рейтинговое голосование - 14 голосов за Светлану Дейнеко (выбор одной кандидатуры из трех), второй этап - голосование за избрание главы (14 за). Причем часть депутатов, ранее настроенных негативно, изменила свое мнение по кандидатуре теперь уже нового главы города.
Коротко о ней:
Светлана Юрьевна Дейнеко родилась 26 сентября 1973 года.
Окончила Московскую государственную юридическую академию. С 1998 года работала в профессии журналиста: редактором радио в Котласской городской телерадиокомпании, специальным корреспондентом АГТРК «Поморье», главным редактором и генеральным директором телекомпании «Космос» в Котласе, редактором телевидения и заместителем генерального директора ЗАО «АрхЮгИнформ» в Коряжме, директором и главным редактором МАУ «Информационная компания МО «Котлас», шеф-редактором направления «телевидение» в ООО «АТК-Медиа».
Ведет активную общественную работу. Состояла в общественных советах МО «Котлас», ГБУЗ «Котласская городская больница», ОМВД России «Котласский». С 2013 по 2017 годы была общественным представителем Губернатора Архангельской области в Котласе. С 2015 года является членом Общественной палаты Архангельской области.