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Российские губернаторы стали уходить в отставку ежедневно

Только что о добровольном сложении полномочий заявил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

В своей «пояснительной записке» к народу от заявил, что "плоть от плоти житель Ульяновской области", но считает, что достиг такого уровня компетентности, когда можно решать важные вопросы и отставить интересы региона на федеральном уровне. То есть, готовится к выборам в Госдуму, которые состоятся в сентябре этого года.

Наблюдатели не сомневаются, что президент подпишет Морозову прошение об отставке… подобные решения о своей судьбе принимаются только после консультаций с Кремлем и могут быть добровольно-принудительными.

Напомним, что вчера такой же шаг предпринял завсегдатай нижних строчек губернаторских рейтингов Шолбан Кара-оол из Тувы, правивший одним из беднейших российских регионов с 2007 года. Свое решение он никак не прокомментировал, однако известно, что глава республики дважды тяжело переболел коронавирусом.

 

08 апрель 13:41 | : Политика

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