Российские губернаторы стали уходить в отставку ежедневно

Только что о добровольном сложении полномочий заявил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.
В своей «пояснительной записке» к народу от заявил, что "плоть от плоти житель Ульяновской области", но считает, что достиг такого уровня компетентности, когда можно решать важные вопросы и отставить интересы региона на федеральном уровне. То есть, готовится к выборам в Госдуму, которые состоятся в сентябре этого года.
Наблюдатели не сомневаются, что президент подпишет Морозову прошение об отставке… подобные решения о своей судьбе принимаются только после консультаций с Кремлем и могут быть добровольно-принудительными.
Напомним, что вчера такой же шаг предпринял завсегдатай нижних строчек губернаторских рейтингов Шолбан Кара-оол из Тувы, правивший одним из беднейших российских регионов с 2007 года. Свое решение он никак не прокомментировал, однако известно, что глава республики дважды тяжело переболел коронавирусом.