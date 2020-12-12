Губернатор Цыбульский привлекает на работу в правительство свои старые ненецкие кадры

Как сообщает официальный сайт правительства Архангельской области, сегодня Александр Цыбульский подписал распоряжение о назначении заместителем председателя Правительства региона Дмитрия Рожина. Он будет курировать деятельность сразу трех министерств в региональном Правительстве — Министерства строительства и архитектуры, Министерства транспорта и Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.
Дмитрий Васильевич Рожин родился 16 августа 1980 года в городе Новосокольники Псковской области. Имеет высшее образование, в 2001 году закончил Калининградский юридический институт МВД России по специальности «юриспруденция».
С 1997 по 2004 год проходил службу в органах внутренних дел Псковской области. После работал на разных должностях в Комитете экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга, в ФГУ «Федеральный лицензионный центр при Росстрое», Управлении строительных программ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, в Министерстве регионального развития Российской Федерации, в государственной корпорации «Ростехнологии».
С 2014 года работал в органах исполнительной власти Ненецкого автономного округа: заместителем начальника управления энергетики и коммунального хозяйства управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства НАО, начальником организационного управления департамента финансов, экономики и имущества округа. В 2015 году был назначен заместителем руководителя аппарата администрации Ненецкого автономного округа, в 2019-м назначен на должность руководителя Аппарата Администрации НАО.
В течение последних полутора лет Дмитрий Рожин работал в аппарате ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга», сначала в должности заместителя руководителя, впоследствии — руководителем аппарата предприятия.
Женат, воспитывает троих детей.