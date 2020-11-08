Губернатор Цыбульский обещал сделать Архангельску тепло

Сегодня в здании правительства Архангельской области прошло оперативное совещание по проблемам теплоснабжения в столице региона.
- Ко мне поступают десятки обращений от людей с жалобами на холодные батареи и отсутствие воды, - строго сказал губернатор, оглядев собравшихся.
И это в дни, когда на Поморье обрушились аномальные холода!
Выслушав мотивировку ответственных чиновников, по части объективную, глава региона дал указание ускориться и устранить неполадки к 17 часам сегодняшнего дня.
— Каждый проблемный адрес необходимо взять на контроль, переговорить с жильцами, проконтролировать ход устранения неполадок.
Контроль за выполнение поручен первому заместителю губернатора Ваге Петросяну.