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Губернатор Цыбульский обещал сделать Архангельску тепло

Сегодня в здании правительства Архангельской области прошло оперативное совещание по проблемам теплоснабжения в столице региона.

- Ко мне поступают десятки обращений от людей с жалобами на холодные батареи и отсутствие воды, - строго сказал губернатор, оглядев собравшихся.

И это в дни, когда на Поморье обрушились аномальные холода!

Выслушав мотивировку ответственных чиновников, по части объективную, глава региона дал указание ускориться и устранить неполадки к 17 часам сегодняшнего дня.

— Каждый проблемный адрес необходимо взять на контроль, переговорить с жильцами, проконтролировать ход устранения неполадок.

Контроль за выполнение поручен первому заместителю губернатора Ваге Петросяну.

14 январь 15:49 | : Политика

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