Прокурор Архангельска пошел на повышение

Правда, уже в другом регионе…
Указом Президента РФ старший советник юстиции Александр Грязников, до этого в течении трех лет занимавший пост прокурора столицы Поморья, назначен первым заместителем прокурора Республики Башкортостан.
По табелю о рангах, принятому в силовых структурах, и с учетом возраста (41 год) это несомненный карьерный рост.
Из официальной биографии:
Александр Грязников родился в 1979 году в г. Павлодар Республики Казахстан.
В 2002 году окончил Омский государственный университет. В органах прокуратуры служит с 2002 года.
В период с 2002 года по 2005 год работал следователем, старшим следователем прокуратуры Омского района Омской области, заместителем прокурора Крутинского района. Занимал должности прокурора Крутинского и Кормиловского районов Омской области. В 2014 году назначен старшим помощником прокурора Архангельской области по организационным вопросам и контролю исполнения. С 2017 года по настоящее время работал прокурором Архангельска.
Почетный работник прокуратуры Российской Федерации. Награжден знаком отличия «За верность закону» III степени.