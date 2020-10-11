За что глава Палестинской автономии обидел израильских выходцев из России?

Репатрианты из Кавказа, горские евреи, выражают возмущение и требуют извинений со стороны главы Палестинской автономии Абу Мазена. Раис в очередной раз высказался о том, что выходцы из России в Израиле не являются евреями.
Общественная организация "Рука Иерусалима" во главе с Барухом Ливиевым также вновь осталась недовольной данными слепыми заявлениями и направила письмо руководству Палестины. Она обратилась к властям с призывом-пожеланием разобраться и наконец-то выяснить для себя достоверность данных у самих глав кавказских республик и Азербайджана, прежде чем выступать с такими громкими обвинениями. Однако ответа лидеры организации до сих пор не дождались. Кавказ хорошо помнит, как евреи мирно сосуществовали с остальными гражданами и, несмотря на свои отличия и религиозные предпочтения, оставаясь самими собой, находили общий язык со всеми.
"Они хотят, чтобы я признал еврейское государство? Как это возможно, если подавляющее большинство выходцев из России - неевреи. Они заплатили деньги, чтобы их называли евреями". "Даже среди фалашей, которые эмигрировали из Эфиопии, лишь небольшая доля евреев. Когда полицейский патруль отъезжает на достаточно большое расстояние, они произносят мусульманские молитвы. Это значит, что в Израиле четыре миллиона мусульман и христиан на шесть миллионов евреев" - такое мнение озвучил Палестинский президент на саммите Лиги арабских государств в Каире, созванном для обсуждения "сделки века" в феврале минувшего года.
Эти слова - часть мировоззрения Палестинского лидера, отражённого в давней защищённой им диссертации: "Секретная связь между нацизмом и сионизмом", где он утверждал, что число жертв Катастрофы сильно завышено, а сионисты сотрудничали с нацистами.
Надо сказать, недовольство политическими действиями в целом Абу Мазена продолжается не только внутри автономии, где то и дело вспыхивают протесты, но и на мировой арене. Его перестали приглашать в столицы Европы, отлучили от Вашингтона, не позвали на конференцию в Бахрейн и косо смотрят в Москве. Так газета "The New York Times", публикуя статью, посвящённую его выступлению на открытии 23-й сессии Палестинского национального совета, пишет, что председатель ПА, "опустившийся до примитивных антисемитских выпадов, окончательно лишил себя возможности считаться надёжным партнером на мирных переговорах с израильтянами" и "Сегодня Абу-Мазен стоит во главе недееспособной властной структуры, которую разъедает коррупция. Он утратил поддержку палестинского народа".
Израильская сторона же по-прежнему остаётся на стороне защиты соотечественников. "Видимо, Абу-Мазен до сих пор не слышал об израилевых коленах - и репатриантах из стран бывшего СССР, и из Эфиопии. Братьях и сёстрах, плоти от нашей плоти, евреях, которые на протяжении поколений в диаспоре мечтали о возвращении в Сион и наконец, воплотили в жизнь свою мечту" - писал в фейсбуке премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу. Сопредседатель блока "Кахоль-лаван" Бени Ганц также выражал негодование по поводу данных выступлений, назвав их возмутительными.
Несмотря на упорство в беспочвенных заявлениях, остаётся всё же надежда, что ситуация однажды изменится. И возможно, призыв правозащитников всё-таки подействует на щепетильность главы ПА.
Общественная организация «Рука Иерусалима»