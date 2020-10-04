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Поморье стало «военной ссылкой» для политических активистов

Сегодня независимые СМИ облетела новость о дембеле бывшего сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (Фонд Навального) Руслана Шаведдинова, считающего, что служить в армию его отправили насильно.

Молодого человека забрали послужить родине в декабре 2019 года, отключив от средств мобильной связи. Позже он обнаружился в воинской части на Новой Земле (входит в состав Архангельской области).

В июле этого года в суде боец обжаловал запрет на использование телефона, отправку и получение писем в воинской части. Там же он рассказал, что живет в чем-то вроде большой бочки из-под кваса в 270 км от ближайшего населенного пункта, а рядом находится ядерный полигон.

Кстати, поддержать сотрудника в Архангельск приезжал его шеф Навальный, который в свободные от правозащитной деятельности минуты успел искупать в Белом море в стратегической близости от секретной «Звездочки», где куется подводный ядерный щит России.

Несмотря на перенесенные тяготы военной службы, на последних фотографиях Шаведдинов выглядит вполне довольным и упитанным.

И сегодня же прошла информация, что 17 декабря в армию принудительно отправили активиста «Яблока» из Москвы, студента ГУУ Сергея Запольнова. Выяснилось, что он находится в 332-м радиотехническом полку в Архангельске.

Традиция какая-то… хуже места нет в стране?

(на фото: Ленин в Шушенском мутит революцию)

23 декабрь 15:08 | : Политика

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