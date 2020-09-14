Закон суров. Северодвинская ТИК в своем праве отказать проведению референдума

15 декабря Северодвинской ТИК № 2 рассмотрены три ходатайства инициативной группы по проведению местного референдума в муниципальном образовании «Северодвинск».
При оформлении данных документов необходимо соблюдать требования областного закона «О местном референдуме в Архангельской области». Именно на основе норм законодательства избирательная комиссия принимает решение.
Статьей 7 указанного закона установлено, что в ходатайстве инициативной группы помимо вопроса, предлагаемого для вынесения на референдум, должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименования или кода выдавшего его органа, а также адрес места жительства каждого члена инициативной группы и лиц, уполномоченных действовать от ее имени. Ходатайство инициативной группы должно быть подписано всеми членами указанной группы.
При проверке сведений по запросу Северодвинской ТИК №2 было выявлено, что во всех трех ходатайствах, которые были представлены в комиссию, у двух членов инициативной группы данные паспорта, указание которых обязательно, приведены не в полном объеме либо не соответствуют действительности. Таким образом, требования закона инициативной группой были не выполнены.
С учетом того, что ни федеральное законодательство, ни закон «О местном референдуме в Архангельской области» не предусматривают возможности внести изменения в поданные документы либо заменить представленный в комиссию документ, Северодвинской ТИК №2 в установленный срок были приняты решения об отказе в регистрации инициативной группы по проведению местного референдума по всем трем предлагаемым формулировкам вопроса.
Таким образом, решения приняты в полном соответствии с нормами закона.