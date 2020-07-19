Итоги 22-й сессии АрхГорДумы от Марии Харченко

физических лиц. Таким образом, льгота будет предоставлена за налоговые периоды 2018, 2019, 2020 и 2021 годы. Льгота распространяется на индивидуальных предпринимателей, которые зарегистрированы в налоговом органе по городу Архангельску. Чтобы получить вышеуказанную льготу необходимо подать соответствующее заявление в налоговый орган;
Освобождены от уплаты арендных платежей за пользованием муниципальным имуществом за апрель-июнь 2020 года социально ориентированные некоммерческие организации;
Одобрена передача 108 квартир социального дома на улице Карпогорской в собственность города. Перед принятием решения на объект строительства выезжали депутаты городской Думы (подробнее https://vk.com/wall9530704_7942). Застройщик планирует завершить все работы к концу октября, а представитель ТГК-2 сообщил, что к 31 октября 2020 года дом будет подключен к теплу. К концу года жители аварийных домов смогут получить ключи от новых квартир;
Утверждено Положение о порядке увольнения муниципальных служащих МО «Город Архангельск» в связи с утратой доверия. Принятие такого Положения вызвано необходимостью урегулирования процедуры увольнения с муниципальной службы за коррупционные нарушения;
В Соломбальском территориальном округе перед зданием научно-лабораторного корпуса Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики будет установлен памятник академику Николаю Павловичу Лавёрову;
В Архангельске появился ТОС "имени Адмирала Макарова", установлены границы осуществления его деятельности;
Бурные обсуждения депутатов вызвал доклад о выполнении в 2019 году Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Архангельска на период до 2025 года. В целом о развитии говорить сложно, пока ситуация похожа на "латание дыр". Вновь озвучили проблему бесконечных разрытий ресурсоснабжающими организациями города, внятных ответов от представителя ТГК-2 не услышали. В среднем износ тепловых сетей по городу составляет 50%. Плановая работа именно по замене, а не ремонту коммуникаций, во многом избавила бы город от постоянных разрытий. Тем не менее, мы с коллегами намерены вынести инициативу по увеличению штрафов за невыполнение работ по устранению разрытий в срок и внести соответствующие изменения в нормативно правовые акты города. Еще одна из затронутых тем, касающаяся порядка в городе - содержание контейнерных площадок. Какие-то управляющие компании добросовестно подходят к выполнению своих обязанностей, а где-то горы мусора не убираются месяцами. Еще в самом начале перехода на новую систему обращения с ТКО мы настаивали, что содержание контейнерных площадок и вывоз мусора должны находится в полномочиях одной организации. Сейчас одной контейнерной площадкой могут пользоваться жители нескольких домов под управлением разных УК, а на выяснение кто должен навести порядок уходят недели.