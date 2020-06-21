Митрополит Корнилий: В Гражданскую войну нас ввергли безумные вожди

Речь архангельского владыки на конференции «Международная интервенция и Гражданская война в России и на Русском Севере.
Дорогие участники конференции, братья и сестры!
Сердечно приветствую вас на этом значимом для общества форуме и надеюсь, что наша сегодняшняя работа послужит достижению благородных целей, поставленных организаторами встречи!
Думаю, все здесь присутствующие согласны с тем, что отечественная история прошлого столетия ознаменована крупными трагическими событиями, которые по сей день болью отзываются в наших сердцах. Среди таких событий можно выделить последовавшую за переворотом 1917 года гражданскую войну.
По сей день высказываются разные мнения и взгляды на это потрясение, пережитое нашим народом. Оценки и суждения могут сильно отличаться, но для нравственно трезвого человека остается очевидным: братоубийственная война — одно из самых страшных испытаний для любой страны.
По словам Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, самое страшное, что в ходе революционной борьбы в души людей были посеяны семена ненависти и зла.
В Евангелии сказано: «Все взявшие меч, мечом погибнут». Святая Церковь во все времена устами святых подвижников призывает людей к сердечному миру и покаянию. Верующий человек призван с помощью Божией бороться со злом в своем сердце, а не фанатично следовать безумным призывам вождей, обещающих построить «справедливое общество».
Напомню, что прославленный нашей Церковью в лике святых Святейший Патриарх Тихон отказался благословлять братоубийство. Многие священнослужители в те годы собственным примером учили людей с миром принимать испытания и не участвовать в кровавых событиях. Одним из таких праведников, совершавших служение во время гражданской войны, был преподобный Серафим Вырицкий. В тяжелые годы всеобщей вражды и агрессии святой являл добродетели смирения, милосердия и преданности воле Божией, помогая людям пережить страшное время.
Церковь всегда была и остается на стороне Божией правды, призывая каждого христианина к миру и благоразумию.
Очевидно, что современное поколение россиян должно хранить память о страшных страницах истории, чтобы не допустить повторения ошибок. Радостно видеть, что наша Россия по сей день остается островом гражданского мира и продолжает органично двигаться по своему историческому пути. Смеем надеяться, что в нашем обществе нет гражданского раскола, который разделял народ сто лет назад.
Завершая приветствие, вновь процитирую Святейшего Патриарха Кирилла: «История России не ходит по кругу. Мы учимся на собственных ошибках. Мы приобрели иммунитет по отношению ко всем видам политического радикализма, для нас как никогда важен консенсус, важны общие ценности. Важно то, что объединяет, а не то, что разделяет. Продолжая возделывать и преумножать мир у себя, Россия может быть примером и моральной опорой для всех, кто желает пережить нынешний кризис».
С надеждой на сохранение мира и согласия в нашей стране желаю всем нам успехов в изучении и сохранении памяти о страшных событиях прошлого.
Призываю на всех Божие благословение и желаю продуктивной работы, интересных докладов и новых открытий!
(по материалам Архангельской епархии)