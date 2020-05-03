Правительство Архангельской области: подводника меняют на железнодорожника

Еще в начале июня пост регионального министра транспорта занимал Вадим Кривов.
По первой профессии подводник, в начале 90-х ушедший в бизнес, он часто становился объектом уничижительной критики со стороны СМИ… прочитайте хотя бы «Объехать на кривых».
По мнению наблюдателей, Кривов, оставаясь верным членом команды экс-губернатора Орлова, с самого начала не принял тактику нового главы региона Александра Цыбульского, и его исход был предрешен.
Три месяца министерство транспорта жило под управлением временно исполняющего обязанности руководителя Юрии Попове. И вот назначен постоянный, который с завтрашнего дня вступает в должность – Сергей Роднев.
О нем известно:
- родился 20 декабря 1966 года.
- образование: Белорусский институт инженеров железнодорожного транспорта, 1988–1992 гг.
- начал работу на железнодорожном транспорте в путевом хозяйстве Северной железной дороги, работал дорожным мастером, заместителем начальника дистанции пути, главным инженером, начальником дистанции пути Ярославль-Главный в 1992–2000 гг.
- 2000–2009 гг. — заместитель начальника Ярославского отделения СЖД, в 2009–2011 гг. — главный инженер отделения.
- 2011 по 2016 гг работал заместителем главного инженера Северной железной дороги.
- 2016 года — заместитель начальника Северной железной дороги по территориальному управлению (НЗтер-Архангельск).