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Церковь призывает православных северян голосовать за поправки

Прийти на избирательные участки и выразить отношение к предлагаемым поправкам в Конституцию призвал жителей Архангельской области Сергей Быков — руководитель регионального отделения общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел».

«Важно, чтобы проголосовал каждый! В демократическом обществе у гражданина есть возможность проявить свою волю, сказать, что он хочет в этой жизни. Если тебе не интересно, ты можешь не голосовать, но тогда не надо жаловаться на то, что происходит вокруг. Сегодня у каждого гражданина есть возможность сделать свой выбор. Это очень важно!» — считает Сергей Николаевич.

По его словам, Конституция России в 1993 году принималась в сложных исторических условиях: «Сейчас многое в общественном и государственном устройстве меняется, происходит формирование нашей идентичности. Россия заняла, надеемся, свое место в мировом порядке. К мнению нашей страны прислушиваются, а не навязывают своё, как было в 1993 году, когда многие положения Конституции писались под диктовку многочисленных консультантов, в том числе из США».

Сергей Быков полагает, что сегодня общество созрело для того, чтобы поменять Основной закон. «Многие ценности, которые, на мой взгляд, разделяет большинство людей, не находят отражения в действующем Основном законе. Мы считаем важным, чтобы в Конституции, например, были упомянуты традиционные семейные ценности и вера в Бога. Пусть это будет преамбула, пусть это будут не основные статьи, но это задает ориентир развития общества. Ведь речь идет об Основном законе, исходя из которого принимаются другие законы и нормативно-правовые акты. У меня и многих единомышленников есть внутренняя уверенность, что предлагаемые поправки правильные, своевременные и будут востребованы обществом. В этот исторически значимый момент мы призываем всех прийти и проголосовать! Власти сделают всё возможное, чтобы предотвратить заражения. Голосование будет безопасным» — отметил представитель православной общественности.

Высказать свое мнение о поправках в Конституцию можно будет с 25 июня по 1 июля на избирательных участках. Такой длинный промежуток для голосования сделан для того, чтобы провести процедуру с соблюдением санитарных норм.

Сергей Быков также напомнил, что необходимость внесения поправок в Конституцию обсуждалась на III Всероссийском собрании общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел» в феврале 2020 года. Председатель организации Константин Малофеев тогда отметил, что поддерживает Владимира Путина, обозначившего высшим национальным приоритетом России сбережение и приумножение народа.

«Без осознания того, что у нас демографическая катастрофа, невозможно двигаться дальше. К 2050 году, по расчетам экспертов ООН, в худшем случае — в пессимистичном прогнозе — численность населения России упадет до 100 миллионов человек с нынешних 140. Это катастрофическая яма, в которой мы находимся. Базовый сценарий прежнего правительства России — 137 миллионов человек, то есть убыль была заложена как программа», — с сожалением констатировал тогда Константин Малофеев.

Отметим, что в предлагаемом пакете конституционных поправок дети станут «важнейшим приоритетом государственной политики России». Государство также «берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения». В совместном ведении Российской Федерации и субъектов окажется «защита института брака как союза мужчины и женщины».

Также в тексте появится упоминание Бога: «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство».

Предложение внести поправки в Конституцию РФ внес президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию зимой 2020 года. Затем было подготовлено около 400 поправок. Изменения предполагают закрепление мер соцподдержки, верховенство российского права, новые требования к Президенту, закрепление роли Госсовета, проверку конституционности законов, новые требования к чиновникам, депутатам и судьям, усиление роли Государственной Думы и Совета Федерации, защиту исторической правды и будущего нашей страны.

Патриарх Кирилл во время голосования за изменения в Основной закон страны 25 июня отметил, что одобрение населением предложенных поправок в Конституцию России будет иметь важные духовные и нравственные последствия для всего народа.

«Я имею в виду, в первую очередь, поправку, которая упоминает Бога. Это впервые в конституции нашей страны, за весь, можно сказать, послереволюционный период, народ голосует за такую поправку, — передает слова Предстоятеля Церкви ТАСС. — Для верующих людей Бог — это абсолютная ценность, а люди, которые не разделяют религиозных убеждений, тоже могут смело голосовать за эту поправку, потому что без абсолютной ценности нет точки отсчета, мы всегда делаем выбор между добром и злом. Чтобы сделать это выбор, нужно знать ясно, что такое добро и что такое зло. Вот для неверующих людей Бог должен просто отождествляться с добром, а верующие люди с полным пониманием важности упоминания о Боге, думаю, с особым чувством будут голосовать за эти поправки».

Также Патриарх Кирилл обратил внимание на важность поправки, которая закрепляет преемственность российской истории: «Я думаю, когда мы говорим об исторической преемственности, речь идет о всей тысячелетней истории России, и это важно для национального самопонимания. Мы не просто люди, свалившиеся на историческую арену откуда-то из небытия, мы связаны через наших родителей, через нашу культуру, искусство, нашу веру, с многими поколениями, которые нам предшествовали. Это говорит об очень важном, потому что революционные события ХХ века пытались эту преемственность разрушить. То, что мы голосуем сегодня за эту поправку, свидетельствует о том, что мы связываем нынешнюю Россию со всей тысячелетней историей нашего отечества», — сказал Предстоятель Русской Церкви.

(по материалам Архангельской епархии)

26 июнь 09:13 | : Политика / Верую

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