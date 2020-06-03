Перед летними каникулами: Депутаты АрхГорДумы подумали о ветеранах и бедствующих предпринимателях

Это была последняя сессия городского парламента перед уходом в летний отпуск.
Что совсем не значит отъезд народных избранников на пляжи Краснодарского (и не только) края… таковы реалии коронавируса. Но месяц у речки с удочкой в руках тоже никто не отменял. Если сделан задел на будущее…
«Обелиск Севера» был передан во владение (и управление) областной власти и. соответственно, бюджета. Что вполне логично – помор с оленем украшает здание регионального правительства, давно стал его символом и требует ремонта, а в городской казне, и так пострадавшей от последствий самоизоляции и потерях в сборе налогов, совсем негусто. Тем более, что область не возражала.
Далее депутаты освободили предпринимателей из сектора малого и среднего бизнеса от арендных платежей за пользование муниципальным имуществом (в том числе, земельных участков). И город явственно услышал вздох облегчения от владельцев кафе и ресторанов, парикмахерских и массажных салонов, других предприятий, наиболее пострадавших от в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Впрочем, от платежей они освобождаются на период апрель-июнь текущего года, и только те, чья деятельность была ограничена соответствующим Указом губернатора. А дальше видно будет…
Депутаты от ЛДПР предложили облегчить получение достойными жителями Архангельска звания «ветеран труда», дающее людям, честно трудившимся всю жизнь, некоторые социальный льготы. По мнению фракции, сегодня эта процедура слишком забюрократизирована.
Мария Харченко:
- Мы с коллегами по фракции внесли предложения, упрощающие процедуру получения звания «Ветеран труда «Архангельской области». Основным требованием, как и раньше, будет наличие трудового стажа – не менее 40 календарных лет для мужчин и 35-ти для женщин, а при наличии грамот и наград Архангельской области трудовой стаж может быть уменьшен на 10 лет соответственно для мужчин и женщин. Сегодня нас поддержали коллеги в городской Думе, а дальше законопроект будет рассмотрен в областном Собрании депутатов, где мы также рассчитываем на поддержку!
Депутатским решением МУП «Водоканалу» будут предоставлены субсидии в размере 150 тысяч рублей на погашение кредиторской задолжности, соответствующая графа войдет в расходную часть городского бюджета.
Итоги прошедшей сессии резюмировала спикер гордумы Валентина Сырова:
— Один из самых сложных вопросов — вопрос бюджета, где мы возвращали концессионную плату «Водоканалу», которую получили от «РВК-Архангельск», — комментирует Валентина Сырова. — По большому счёту мы возвращаем свой долг и восстанавливаем платёжеспособность нашего МУПа, чтобы его не выставили на банкротство.
«Водоканал» — ресурсоснабжающая организация, и мы не можем допустить, чтобы с нашим предприятием что-то случилось. Если его выставят на банкротство, нам придётся искать в бюджете не 150 млн, а более 500 млн, чтобы предприятие продолжало работать. С учётом того, что вопрос поддержали, депутаты получили ответы на свои вопросы.
Кроме того, мы заслушали отчёт о прохождении отопительного сезона. Он прошёл без срывов, в плановом порядке. Надеемся, что следующий год будет лучше. Были вопросы у депутатов к определённым управляющим компаниям и ресурсоснабжающим организациям. Есть время на то, чтобы эти вопросы проработать и войти в новый отопительный период с хорошими показателями.
Текущая сессия — последняя перед летними каникулами. Мы не будем заниматься законотворческой деятельностью, но продолжим осуществлять контроль за ремонтом дорог, школ, садиков, дворовых территорий, уборкой улиц.
У нас выборы губернатора в этом году и, конечно, мы будем работать и в этом направлении. Будут работать депутаты и представители фракций за своего кандидата, что очень правильно. У нас в этом созыве очень разноплановый состав городской Дума: представлены все фракции, и ни у одной нет большинства.
Подводя итоги, можно сказать, что мы подходим к каникулам с неплохими результатами, приняли всё, что планировали. Если какие-то проекты не доработаны администрацией, мы находим понимание, создаём комиссии, рабочие группы. Процесс продолжается.
Отдыхайте хорошо, избранники… но и вернуться не забудьте. Осенью будет столько интересного! (это уже от редакции)