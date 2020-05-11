«Голосуй или без приза!». В Архангельской области голосование по поправкам превращается в лотерею

Архангельская область включилась во всероссийскую лотерею, которую организаторы (судя по всему, «Единая Россия») решили совместить с всенародным голосованием по поправкам в Конституцию.
Среди обещанных выигрышей: автомобиль (производитель и марка не уточняются), ценные призы в виде телевизоров, смартфонов, бытовой техники, и главная изюминка – квартира в областной столице.
К участию приглашаются все жители региона, достигшие избирательного возраста (18 лет).
Условия конкурса (по версии издания «Регион29»):
- получить купон участника в пунктах выдачи на предприятиях Архангельской области или с 25 июня по 1 июля 2020 года у волонтёров рядом с пунктами голосования по поправкам в Конституцию РФ (время работы волонтёров доступно по ссылке);
- заполнить форму обратной связи в нижней части купона и сохранить свою часть купона;
- найти «Волонтёра Конституции» на участке для голосования и предъявить ему купон для регистрации.
Результаты конкурса (номера выигрышных купонов) будут опубликованы в интернете, а также обнародованы в прямом эфире на телеканале «Регион 29» 2 июля в 19:20.
Как и кем будут определяться победители данного конкурса, не сообщается. Неизвестно и то, кто войдет в число счастливчиков – те, кто проголосовал «ЗА» поправки, или все участники.
Наблюдатели… пока никак не комментируют предложение добавить к Основному Закону долю азарта. Они смеются.