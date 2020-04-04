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Юрий Шевелев идет на выборы губернатора Архангельской области от партии "Добрых дел"

13 июня 2020 года прошла Конференция регионального отделения "ПАРТИИ ДОБРЫХ ДЕЛ" в Архангельской области. Основным вопросом повестки дня стало участие отделения в выборах губернатора Архангельской области. В результате тайного голосования на конференции было принято единогласное решение выдвинуть на пост губернатора Архангельской области кандидатуру Шевелева Юрия Валерьяновича.

Также на конференции были приняты в партию её новые члены, жители Архангельской области, и поставлены на учет в региональное отделение. Сегодня, 15 июня, Юрий Шевелев подал все необходимые документы для участия в выборах в Избирательную комиссию Архангельской области.

 

Вот как он сам прокомментировал свое выдвижение:

«Дорогие земляки! Уважаемые жители Архангельской области и Ненецкого автономного округа!

Сегодня я подал документы в Избирательную комиссию Архангельской области на выдвижение моей кандидатуры на должность губернатора Архангельской области.

Впереди - сбор необходимого количества подписей муниципальных депутатов, которые нужны, чтобы принять участие в дальнейшей предвыборной кампании.

Преодоление муниципального фильтра, это испытание, прежде всего, для депутатов. Ведь именно от их позиции зависит, будут ли у нас честные выборы или всем придётся смириться и выбрать губернатором очередного ставленника из Москвы.

Я беспартийный, и на должность губернатора меня могла выдвинуть любая партия, имеющая свое политическое мнение, но я согласился с предложением той, которая разделяет мою позицию и  поддерживает полную перезагрузку социально-экономических отношений в нашем регионе  - партии «Добрых Дел».

Я не являюсь техническим кандидатом или человеком, который ищет карьерного роста под крышей приезжего ВРИО губернатора Архангельской области.

Мое личное убеждение - Не нужно лозунгов и заголовков. Мы сами можем навести порядок в нашем доме.

Иду на выборы, понимая, чем это может грозить мне, моим близким и друзьям. Пожалуй, я единственный из кандидатов, которого боится сегодняшняя региональная власть.

Мне не страшно говорить правду и отступать мне некуда, потому что, как и вы - Я ЗДЕСЬ ЖИВУ!».

Напомним, ранее о своем участие в губернаторской гонке заявили Александр Цыбульский (Единая Россия), Ирина Чиркова (Справедливая Россия) и Сергей Пивков (ЛДПР).

 

Юрий Валерьянович Шевелев.

 

Родился в 1973г. в городе Сольвычегодске в семье врачей. 1990г. – окончил среднюю Новодвинскую общеобразовательную школу № 7. В 1993г. – принят на Архангельский ЦБК на должность экономиста, затем перешел на работу в экономический отдел ПКП «Титан». 1995г. – окончил с отличием Архангельский Государственный технический университет по специальности «Экономика и управление в отраслях химико-лесного комплекса». 2000г. – занял должность заместителя директора по экономике и финансам АЦБК (был включен в список 20 лучших финансовых директоров России). В 2002г. – защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук в СПбГУ.  2004–2007гг. – занимал должность вице-губернатора Архангельской области по экономике и финансам. С 2009 г. возглавил «Инвестиционную Компанию «А4» среди активов которой картонно-бумажное производство, подразделение судостроения, предприятия сферы услуг и иные активы. В 2019 г. создал с единомышленниками общественное региональное движение поддержки гражданских инициатив «Мы здесь живем!». Беспартийный, женат имеет троих детей и внучку.

15 июнь 14:40 | : Политика

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