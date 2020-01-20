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Александр Цыбульский на 14-м месте среди российских губернаторов

ВрИО губернатора Архангельской области Александр Цыбульский поднялся на 15 пунктов в майском медиарейтинге глав всех российских регионов и теперь занимает 14-е место (в аналогичном по СЗФО он же на 3-ем).

Для сравнения: первые три места в всероссийском рейтинге занимают Сергей Собянин (Москва), Андрей Воробьев (Моск. обл.), Александр Беглов (Спб.). Последние три – Евгений Савченко (Белгородская обл.), Бату Хасиков (Калмыкия), Олег Хорохордин (Республика Алтай).

Параметры, по которым рассчитывается данный МедиаИндекс:

  • влиятельность источника информации (в основе параметра - цитируемость издания в других СМИ);
  • характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный);
  • роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая);
  • наличие прямой или косвенной речи, относящейся к объекту-персоне или к представителю объекта-компании.

 В мае месяце Александра Цыбульского хорошо приподняли два фактора: 1) подписание меморандума об объединении с НАО и связанные с этим событием комментарии о будущих выгодах укрупненному региону; 2) личное поручение оперштабу региона представить подробный анализ возникновения очага COVID-19 в Северодвинске.

Ждем июньского рейтинга…

 

05 июнь 07:40 | : Политика

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