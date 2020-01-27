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АрхГорДума - Игорю Годзишу: "Спасем малый бизнес!"

Обращение депутатов фракции «Единая Россия» Архангельской городской Думы к Главе муниципального образования «Город Архангельск» Игорю Годзишу


 


«Уважаемый Игорь Викторович!


В связи с введением режима повышенной готовности и мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории муниципального образования "Город Архангельск" депутаты  фракции "Единая Россия", в поддержку юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не вошедших в Перечень организаций (работодателей и их работников), на которые не распространяется пункт 1 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 об установлении с 4 по 30 апреля 2020 года включительно нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы, утвержденный постановлением Правительства Архангельской области от 4 апреля 2020 года № 164-пп, просят освободить на шесть месяцев от уплаты платежей арендаторов муниципального имущества и земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования "Город Архангельск. 


Кроме этого, просим Вас рассмотреть возможность подготовки и внесения на восемнадцатую сессию Архангельской городской Думы проекта решения о внесении в решение Архангельского городского Совета от 26.10.2005 № 51 "О введении земельного налога на территории муниципального образования "Город Архангельск" изменений, предусматривающих освобождение от уплаты земельного налога указанной категории юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».


Депутаты фракции «Единая Россия» Архангельской городской Думы


 


06 апрель 15:17 | : Политика / Экономика

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