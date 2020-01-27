Константин Щемелинин: С коронавирусом не договоришься

Основным свойством нынешней пандемии коронавируса является то, что «договорится с ним нельзя». Судя по всему, именно это, плюс неизвестность, вызывает почти панику во многих случаях!
Люди современного мира привыкли, что всегда обо всем можно договориться, а уж начать договариваться – можно всегда! Военные конфликты в Сирии, на Украине, в Ираке, в Афганистане — везде периодически всплывает тема переговоров.
Прошлогодний американо-китайский торговый конфликт также завершился успешными переговорами. Но с коронавирусом договориться нельзя!
Коронавирус является источником массового заражения, на которое реагирует общество, государства и отдельные люди.
Именно реакция на заражение и вызывает массовые покупки туалетной бумаги (в мире), гречки (в России), оружия (в США) и так далее.
Объявляемые карантинные мероприятия уже сожгли в пекле кризисных обвалов порядка трех десятков триллионов долларов на биржах мира.
Коронавирус не обвалил биржи мира, коронавирус создал условия, в которых мировая экономика продемонстрировала свою слабость!
Чем более слабая система здравоохранения в стране, чем больше паники и диких слухов, тем будет хуже этому обществу. А когда обществу плохо, оно начинает искать врага: коронавирус не подходит на роль врага (его не видно), а вот другие люди (которые ведут себя не так или не ведут себя так, как надо) на роль врага подходят хорошо; так что опасность коронавируса еще и в том, что он провоцирует к применению силовых вариантов решения проблем.
Всем — и обычным людям, и руководителям — следует сохранять разум холодным, параллельно укрепляя свой собственный иммунитет — так будет лучше для всех!
Константин Щемелинин, крымский писатель