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«Как живете, как животик?». Депутаты АрхГорДумы проинспектировали детские поликлиники в отдаленных районах

«От сессии до сессии живут депутаты весело»… это не про наших. Все в делах аки пчёлы.

В пятницу выездная комиссия по вопросам социальной политике в составе Александра Афанасьева, Александра Петухова, Марии Харченко, Светланы Алефиренко и Андрея Балеевского проинспектировали детские поликлиники - №2  на ул. Галушина и в поселке Цигломень. Не из праздного любопытства, а с вопросом «чем помочь?».

К поликлиника №2 прикреплены более 6700 маленький жителей района… можно представить этот объём работы. Здесь сформированы 7 педиатрических участков, в отделении работает кабинет здорового ребенка, есть врач кардиолог, физиотерапевт, стабильно работают физиотерапевтические и массажные кабинеты, детские процедурные кабинеты, функционируют УЗИ и ренген-аппараты.

Но есть и проблемы. По словам главврача медучреждения Ольги Лузановой, одна из самых насущных заключается в статус собственности занимаемых поликлиникой помещений: «Проблема в том, что подразделение находится у нас на правах безвозмездного пользования от Центра реабилитации «Родник», а значит, по существующему законодательству, делать необходимые ремонты, не считая косметический, невозможно».

Депутат-коммунист Петухов, помятуя страшное преступление в Нарьян-Маре, где невменяемый гражданин напал с ножом на воспитанника детсада, задал вопрос о принимаемых мерах безопасности. В свою очередь Светлана Алефиренко подняла, наверное, самую волнующую для этой поликлиники тему - огромные очереди по записи и невозможность попасть к «узким» специалистам, этой проблеме больше 20 лет. А все из-за большой для одного медучреждения территории обслуживания.

Член комиссии Мария Харченко сама проживает в этом муниципальном округе и в теме – для активно развивающегося района как воздух необходимы новые социальные учреждения… что гораздо актуальней новых торговых центров: «Надо уже сейчас готовиться к тому, что у вас через пару лет будет прибавка на тысячу, а может и более, детей. Надо поднимать вопрос строительства нового современного здания детской поликлиники в округе».

Уже в конце встречи председатель депутатской комиссии Александр Афанасьев предложил руководству поликлиники направить в адрес городского парламента конкретные предложения по улучшению работы, представить свое видение по новому зданию поликлиники, экономическое обоснование. Будет с чем выходить на администрацию города…

Второй адрес – поликлиника в поселке Цигломень, входящая в структуру первой городской больницы им. Е.Е. Волосевич. Здесь прикрепленных потенциальных пациентов поменьше, около 1900… зато расстояния - от деревни Цигломень 7,2 км, поселка Боры – 5,5 км, а Зеленца идти более 6 км. Не находишься…

Условия для приема больных… характерные для отдаленных районов областной столицы - одноэтажное здание «бывшие ясли» 1940 года постройки (центральное отопление и водоснабжение). Общая площадь - 345,9 кв.м. В здании располагается также кабинет врача-акушера-гинеколога. Плюс гардероб для посетителей, регистратура, процедурный кабинет, кабинет вакционопрофилактики, 3 кабинета участковых педиатров, кабинет педиатра ДДУ, комната отдыха, гардероб для персонала, комната кастелянши.

Общее состояние помещения – чистенько, но скромненько. Сам собой напрашивается косметический ремонт, а еще закрытое «парковочное место», где можно оставить детский коляски во время непогоды.

Куда более серьезная проблема – нехватка узких специалистов. «Приходится приглашать по совместительству, это, в настоящий момент, закрывает проблему, но не дает стабильности», -пожаловалась заведующая. И пояснила – раньше специалисты получали служебное жилье, где работали, там и жили, это было своеобразной приманкой, особенно, для молодых врачей. Сейчас их же приходится доставлять спецтранспортом из Архангельска, что не очень удобно как с бытовой точки зрения, так и с профессиональной.

Депутаты записали все проблемы, клятвенно пообещав рассмотреть их в рамках работы постоянной комиссии по социальным вопросам. 

 

21 март 09:05 | : Политика / Экономика

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