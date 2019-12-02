Журналисты: "Нас не замочишь!". Эпикриз главы Республики Чувашия

Эпикри́з — суждение о состоянии больного, о диагнозе, причинах возникновения и развитии болезни, об обосновании и результатах лечения, формулируемое по завершении лечения или на определенном его этапе
Похоже, в российской региональной политике появился ещё один человек, который грезит президентским креслом. То есть, второй после мэра Архангельска Александра Донского, который четырнадцать лет тому назад собрался в «Крестовый поход в президенты» (так называлась книга Олега Григораша о злоключениях нувориша с архангельской окраины). Сей политический демарш закончился для бедолаги-градоначальника заключением в СИЗО и потерей должности. Теперь он ходит по Арбату в обос…ных трусах, короче, ни в чём себе не отказывает.
И вот президент Республики Чувашия.
Нет, об амбициях поднять свой президентский статус на кремлёвскую высоту Михаил Игнатьев пока не заявлял. Он использовал новые информационные технологии – создал мем, который ранее ассоциировался только с Владимиром Путиным. Помните, как тот в первые годы своего правления жёстко обозначил, как следует поступать с чеченскими террористами – «Мочить их… мочить в сортире!». Для последних закончилось не так кровожадно… если кого и замочили, то в горах, на природе, но не в отхожем месте. У остальных… банально купили лояльность Москве (догадываетесь, о ком я?).
У Игнатьева-президента другие враги. Журналисты. Или журналюги. Которые не любят исполнительную власть, таких можно найти в любом регионе. Но должность и амбиции не позволили главе республики конкретизировать, он замахнулся на общероссийский масштаб. Пофилософствовал, так сказать: Отдельные журналисты ни одной статьи не написали о человеке труда, вкладывая добрую душу и сердце. Конкретную критику я всегда воспринимал, нет вопросов, - заявил Игнатьев. - Но с утра до вечера критикуют, всю ночь не спят - критикуют, сидят на заказах, на берегу договариваются. Они родились на нашей земле, а пишут как хорошо в Европе, как хорошо в Америке… Поэтому нужно четко обозначить - надо их мочить, как в народе говорят. Надо мочить.
Далее следовало пояснение, что «мочить» в его понимании - рассказывать, откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают. Однако слово – не воробей (если ты, конечно, не Соловьёв, который за один эфир своих «Воскресных вечеров» может наговорить на тридцать бочек арестантов), оно теперь в интернете как в граните вырублено. Сказано было в ходе торжественного мероприятия, посвящённого… профессиональному празднику будущих замоченных – Дню российской печати (журналистов там обычно награждают ценными подарками). Короче, верх чиновничьего цинизма.
Идею коллеги радостно подхватил ещё один президент Республики (Мордовия) Владимир Волков, которого старший из президентов (Путин) частенько ставит другим в пример. Пока без угроз – просто пожаловался на «непокорных журналистов», которые отпугивают от региона инвесторов. То есть, по сути совершают идеологическую диверсию, направленную на подрыв экономической мощи территории. И опять о цене слова, в данном случае прилагательного во множественном числе «непокорные». Сразу видны заветные мечты сего государственного мужа – чтобы СМИ стояли перед ним во фрунт. Бесплатно, на одном обожании, почтении и страхе. .
Но мордовский вариант – вариант-лайт (light). Хотя и здесь многое зависит от отношений главы региона с силовиками, те запросто могут начать подкидывать непокорным наркоту, как было в схеме с Иваном Голуновым. Чувашские тезисы кратно опасней.
Чем? Вспомните историю военного корреспондента «Московского комсомольца» Димы Холодова, случившуюся во времена полного разгула демократии и гражданских свобод. В той эйфории вцепился парень в министра обороны Павла Грачёва (Пашу-Мерседеса) аки бульдог в медведя. Потом взрыв в редакции самой популярной московской газеты. Грачёва долго пытались привлечь по суду, да так и не смогли.
А почему? У меня такая версия – министр не отдавал прямого приказа «мочить писаку». Мог, прочитав очередной опус о себе, в сердцах бросить – да заткнёт кто-нибудь этого борзописца?! Услышал ординарец, в курилке Минобора поделился со спецназовцами, те в свою очередь решили сделать подарок шефу к очередному отпуску… и нет человека.
В случае с Анной Политковской вполне могло случиться то же самое. Только по более сложной схеме – кунаки-джигиты задумали сделать подарок главному начальнику своего начальника, хотя ни тот, ни другой их об этом не просили.
В итоге всё так запуталось, что ни по одному из этих убийств реальные виновные до сих пор не установлены. Главное, не очень часто мочить… чтобы забывалось.
Вот с Владом Листьевым посложнее. Там все тоже грешили на политику, хотя какая она у основателя «Поля чудес»? Но общество ждёт, даже хочет, именно политического детектива, а не банальной разборки нескольких хозяйствующих субъектов. Намного проще было ткнуть ножиком под ребро в тёмном подъезде и снять с тела часы (у Влада они недешёвые). Но где гарантия, что реклама бы вернулась на Первый? Ведь все всё поняли (кто имел в те годы отношение к телевидению).
По данным Вики, с 1993-го по 2009-й год в России было убито 165 журналистов и к ним причисленных. Но никто никогда точно не скажет число заказных по политическим мотивам, ведь бывают пьяные драки, уличные грабежи, натуралы убивали пристававших к ним геев… и т.д. Под которые можно списать всё, что угодно… плюс перестрелки, теракты, автокатастрофы, идущие отдельным списком.
Вы гордитесь названием «четвёртая власть», что подразумевает серьёзное влияние на политические процессы? Тогда смиритесь с неизбежным риском.
Кстати, в СССР журналистов убивали? Редко, но случалось… когда от профессионального лихачества начинали копать то, что не надо (слышал несколько среднеднеазиатских историй). Но какая политика в авторитарном государстве с однопартийной системой и полной несвободой слова? Так… номенклатурное хулиганство под крышей КПСС.
Неужели чувашский Игнатьев такой кровожадный? Ничуть не бывало, он просто хамло. Зарвавшееся и потерявшее берега. Или банальный жадина. Ведь это тоже его слова - критикуют, сидят на заказах, на берегу договариваются. Если есть заказы и договоры на берегах, значит, можно выступить с собственным предложением об информационной лояльности, как делает большинство дальновидных руководителей ещё в начале своего первого срока.
А нет – тогда лови обратку, то есть, распрощайся с третьим сроком, на который собрался. Такая вот диалектика…
P.S. Последняя новость от Игнатьева – чувашский сатрап всласть поиздевался на офицером МЧС, заставив последнего подпрыгивать дрессированной собачкой за ключами от новенького спецтранспорта, переданного исполнительной властью местным спасателям. Ладно, с первым всё понятно, он явно «под солями»… но вот что в голове и в душе у второго, согласившегося на унижение, а не плюнувшего в морду вконец оборзевшему царьку?
Леонид Черток