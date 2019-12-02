Игорь Арсентьев: "Мы готовы к расширению полномочий". Глава Плесецкого р-на о Послании президента

- Для меня это первое Послание в должности главы муниципального района, поэтому, конечно же, воспринимал его с точки зрения практической реализации тех предстоящих изменений, о которых говорил Президент России.
Первое, на что обратил внимание, это обозначенные изменения в системе здравоохранения, особенно первичного звена. Президент отметил, что люди судят о здравоохранении, не по цифрам и не по показателям, что «человека, который вынужден ехать за десятки километров в поликлинику, тратить целый день в очереди или неделями ждать приёма у узкого специалиста, мало интересует, насколько выросла средняя продолжительность жизнь в стране».
Посыл главы государства о том, что сейчас «нужно сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения, с которым соприкасается каждый человек и каждая семья» и здесь больше всего сложных, чувствительных для людей проблем, абсолютно точно отражает существующее положение дел. Владимир Путин подчеркнул, что смысл работы ФАПов не в том, чтобы выписывать справки, направления и сходу спроваживать людей в райцентры, а в том, чтобы у специалистов на местах была возможность оказывать реальную помощь людям, использовать современное оборудование и скоростной интернет.
И Президент озвучил те меры, которые будут приняты в ближайшее время: «С 1 июля будет запущена программа модернизации первичного звена здравоохранения. Предстоит отремонтировать и оборудовать новой техникой поликлиники, районные больницы, станции скорой помощи во всех регионах страны. На решение этих задач мы дополнительно выделили 550 миллиардов рублей, более 90 процентов – это федеральные ресурсы. В свою очередь прошу субъекты Федерации найти резервы и вплотную заняться решением жилищных проблем врачей и фельдшеров, особенно в сёлах, посёлках, малых городах, использовать для этого все механизмы, в том числе служебное жильё, поддержку индивидуального жилищного строительства».
Второй момент, который очень меня воодушевил – поставлена задача расширения и укрепления полномочий муниципальных органов власти. Вот цитата из Послания: «Предусмотренные законодательством общие для всех граждан права, возможности и гарантии в разных регионах и муниципалитетах обеспечиваются по-разному. Это несправедливо по отношению к человеку и несёт прямую угрозу нашему обществу и целостности страны.
Считаю необходимым закрепить в Конституции принципы единой системы публичной власти, выстроить эффективное взаимодействие между государственными и муниципальными органами. При этом полномочия и реальные возможности местного самоуправления – самого близкого к людям уровня власти – могут и должны быть расширены и укреплены».
Муниципалитеты готовы сегодня к исполнению и существующих полномочий, и к их расширению, но только при условии их обеспечения соответствующими финансовыми механизмами. Кроме того, необходимо реформировать систему местного самоуправления в части сельских поселений. Сегодня она наглядно показала свою неэффективность.
В целом же основная мысль нынешнего Послания, на мой взгляд, проста – «Главное – человек!». Мы готовы работать и выполнять поставленные Президентом РФ задачи на своем уровне.