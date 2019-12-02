Игорь Скубенко: Мы даже опередили президента

Глава Северодвинска прокомментировал послание Президента России Владимира Путина.
По мнению Игоря Скубенко, оно отличается содержательностью и конкретикой. Социальные выплаты, строительство дошкольных учреждений и открытие в них ясельных групп, внимание к учреждениям культуры и вопросам экологии, - все это отражено в послании. Есть понимание, что федеральный бюджет будет выделять средства на эти цели.
Начало выступления Президента было посвящено развитию демографических вопросов, сбережению и преумножению народа России, а также поддержке семьи. К слову, в утверждённой стратегии Северодвинска до 2030 года отведён целый раздел этим направлениям.
- Радует, что некоторые вопросы, обозначенные в послании, в городе корабелов начали решаться уже сегодня. Впервые после двадцатилетнего перерыва мы построили новый детский сад, а также приступили к возведению аналогичного дошкольного учреждения, но уже с бассейном. При этом особое внимание уделено наличию ясельных групп, в которых у города есть потребность, - отметил Игорь Скубенко.
Он добавил, что в послании были отражены вопросы, связанные с поддержкой института семьи. Речь шла о ежемесячных выплатах на детей с 3 до 7 лет для семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, организации бесплатного горячего питания для учащихся начальной школы, введении практики социального контракта для каждой нуждающейся семьи, продление материнского капитала и выплата его уже на первого ребёнка.
Кроме того, Северодвинск стал пилотным муниципалитетом по развитию в регионе инвестиционных проектов по освоению уже застроенных территорий, когда подрядчик берёт на себя обязательства не только возвести жилые комплексы, но и организовать социальную инфраструктуру. В рамках этого направления город получит ещё один детский сад.
- Глава государства отметил, что за счёт федеральных средств необходимо компенсировать региональные инвестиционные налоговые вычеты для бизнеса. Однако и предприниматели со своей стороны должны помнить о социальной и экологической ответственности, - сказал Игорь Скубенко.
Тема охраны окружающей среды также была поднята главой государства. В скором времени необходимо прийти к экологии замкнутого цикла. Фактически перейти на переработку. Здесь необходимо, чтобы производители понимали свою ответственность при производстве продукции и упаковок. Курирование этого вопроса на уровне первого лица страны даёт надежду на то, что чистоте территорий страны в целом и муниципалитетов в частности будет уделено пристальное внимание
- Владимир Путин озвучил ряд конституционных поправок, одна из которых гласит, что права муниципалитетов будут расширены и укреплены. Будем ждать корректировок законодательства, - сказал Игорь Скубенко.
В 2019 году Северодвинск принимал участие в реализации восьми региональных проектов, которые включены в нацпроекты РФ. В этом году работа в рамках национальных целей и стратегических задач развития продолжится.
(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)