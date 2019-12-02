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Больше половины россиян радуются отставке своего правительства

54% процентов россиян положительно относятся к отставке Правительства, о которой сообщил Дмитрий Медведев 15 января 2020 года после обращения президента РФ к Федеральному собранию в контексте обозначенного президентом ряда фундаментальных изменений в Конституции России.

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob выяснил у россиян их отношение к данному событию в жизни страны. В опросе приняло участие 1600  экономически активных россиян из всех округов России.

Так, положительно к отставке Правительства относится 54% россиян. 25% восприняли отставку нейтрально, 16% затруднились ответить. Негативно к отставке Правительства отнеслись 5%.

P.S. Примечательно, что данная новость была разослана по средствам массовой информации буквально через час после официального объявления об отставке российского правительства. Уже с подсчетом процентного соотношения… учись работать, ВЦИОМ!



16 январь 08:18 | : Политика

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