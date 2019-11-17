Скандал на внеочередной сессии АрхГорДумы: «Справедливая Россия» не явилась в полном составе

Фракция эсеров проигнорировала внеочередную сессию Архангельской городской Думы, на которой планировалось рассмотреть важные для столицы области финансовые вопросы. Об этом сообщают очевидцы от члена Ассоциации «Вольное дело» ИА «Эхо севера».
С чем связана такая позиция, пока неясно… возможно, народных избранников одномоментно захватил вирус гриппа. Но возможно и то, что это чисто политическая акция – показать пренебрежение к городским делам и интересам своих же избирателей.
Типа – на одной поляне с вами не присядем.
Напомним, совсем недавно два члена этой партии, депутаты регионального Собрания, демонстративно вышли из Совета политических партий при губернаторе Архангельской области, объяснив свой поступок несогласием с проведением мусорной реформы.
Для сведения представляем список городских депутатов от «Справедливой России»:
Алефиренко Светлана Витальевна
Балеевский Андрей Валерьевич
Ватутин Петр Юрьевич (руководитель фракции)
Гвоздухин Павел Альбертович
Махлягин Андрей Сергеевич
Редакция ИА RUSNORD рассчитывает получить комментарий от «прогульщиков».