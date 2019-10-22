Муж сестры Вити Батурина. Лужков строил Москву и калечил души

Известие о смерти бывшего столичного мэра Юрия Лужкова вызвала шок и даже недоверие как у его почитателей, так и недоброжелателей. Действительно, он казался вечным, этакий гриб-боровик без возраста, футболист-теннисист-морж, хотя и за 80. Однако, судьба…
Плановая операция прошла успешно, но уже после нее начались осложнения. Российский политик не смог выйти из состояния наркоза — у него лопнул один из сосудов, что вызвало отек легких. Врачи давали благоприятные прогнозы на операцию, и летальный исход стал неожиданностью для окружения Лужкова — состояние Елены Батуриной источники оценивают, как «шоковое».
Тот самый случай, когда можно по достоинству оценить мудрость поговорки – «Было бы здоровье, остальное купим»… с их-то деньгами и не купить. То, что произошло не на родной российской территории, совсем не говорит о недоверии семьи столичного градоначальника к отечественной медицине. Просто Лужковы-Батурины давно европейцы, почти сразу, после «утраты доверия». Их отъезд был понятен самым непосвящённым. Человек в статусе Юрия Михайловича обладает индульгенцией на арест по любому коррупционному обвинению (насчёт политического я не уверен). Но никто, даже он, не гарантирован от предъяв деловых людей, которым что-то пообещал и не исполнил. Не то, чтобы не смог вернуть предоплату (хотя брал, знаю от друзей доподлинно), просто есть люди определённого статуса в криминальном мире, которые не позволяют себя кидать даже лужковым. Конечно, если надо, такие в Антарктиде достанут, просто отъезд должника станет внутренним оправдание перед самим собой. Мэр был информированным человеком в области отношений с подобными людьми и наверняка всё рассчитал.
Кстати, никто не задумывался, почему его многолетний пресс-секретарь Сергей Цой так не похож на журналиста? А я неоднократно слышал, что он исполнял не только эту функцию. Был и охранником (там какое-то невероятное количество поясов восточных единоборств), и одновременно смотрящим от братвы. Эдакая говорящая напоминалочка – не забывайте делиться, шеф. Впрочем, возможно это всего лишь слухи завистников.
С другой стороны, вы себе можете представить сообщение, что бывший мэр Берлина умирает во время операции на сердце в клинике Екатеринбурга? Ведь смех на палке.
Уже пошли знакомые разговоры – о покойниках либо хорошо, либо ничего. Эта поговорка хороша для соседа-дебошира, чьи загулы закончились с его кончиной, на политиков она не распространяет. Так мы дойдём до того, что про Гитлера-Сталина плохого не скажи.
Да, мэр Лужков был противоречивой фигурой. Но именно он, по моему мнению, заложил в принципы управления территориями то, что мы сейчас проклинаем, а победить не можем.
До Лужкова Москва представляла собой… стыдно вспомнить. Абсолютно тёмный с наступлением сумерек город, какие там «прожекторы перестройки». Летом 91-го, аккурат перед августовским путчем, к нам по обмену приехали испанские студенты. Как-то извернулись, достали, чем кормить-поить (с деньгами проблем уже не было). Так они достали с просьбой отвести их в бар, непременно в пивной, в каком-то кино его видели. Повёл их в солидную «Ракушку» на Юго-Западной, предварительно узнав по телефону про наличие пенного и предупредив об иностранном визите. Так прямо в вестибюле нас встретила лужа радикально жёлтого цвета, вытекающая из сломанного сортира, что после этого можно было рассказывать про балет и про Гагарина?!
Такой было типичная Москва времён говоруна и демократа Гавриила Попова. Когда его кресло занял прораб Лужков, изъясняющийся жаргонизмами Павелецкого вокзала, все даже вздохнули. И действительно пошла движуха. После известных событий осени 93-го, он сумел добиться от Ельцина особого столичного статуса. Который заключался в простом – не обращайте внимание, что в Москве творится, за это я гарантирую политическую стабильность в 10-миллионном городе.
А творилось вот что. Лужков прежде всего наладил диалог не с политическими партиями, а с бандитскими группировками, в первую очередь национальными, поделив с ними сферы влияния. То есть, кто с кого имеет, и кто с кем делится в процентах. Решать вопросы с ним стали по заранее отработанному сценарию – в определённую ячейку определённых банков закладывалась определённая сумма на определённый срок. Которая не гарантировала решение вопроса, но просителя хотя бы выслушивали. После чего сумма изымалась контрагентами или полностью, или частично, в зависимости от решаемости проблемы, но что-то обязательно изымалось.
Например, таким образом мои друзья получили помещение под ночной клуб буквально в трех минутах ходьбы от Красной площади. А человек с известной кавказско-революционной фамилией, отвечавший в лужковском аппарате за это направление, в какой-то момент получил пулю в живот. Профилактически, не насмерть. И после излечения вернулся на прежнее место работы. Но задумчивый и осторожный в выражениях.
Но самая вкусная московская тема – это, безусловно, строительство. Любое. Даже бабушки, торгующие петрушкой-укропом у станций метро, знали сумму откатов с каждого ремонтируемого километра МКАД (не буду называть, чтобы не распалять чьё-то жадное воображение). А жилищное строительство, практически вечное с учётом столичных размеров, реновации (началась ещё в середине 90-х), и постоянно прибывающего контингента неомосквичей. Вот уж на чём семья мэра поднялась! Причём не впрямую, не на подрядах, а на «сопутствующих товарах», которыми вплотную занялась Леночка свет-Батурина. Помню её искреннее удивление вопросу наглого журналиста на заданную тему – «ну что вы, моя «Интеко» изделиями из пластмассы занимается… вот «Лужникам» кресла стадионные заменили». Вы представляете сумму того муниципального контрактика?! Просто нефтяное месторождение.
Вот тут и начинается вредительство Лужкова на общегосударственном уровне – он всех приучил, что это НОРМАЛЬНО. Нормально, когда жена градоначальника занимается бизнесом в подведомственной мужу территории, и ненормально, когда жена президента (Наина Иосифовна) лишь о похмелье мужа заботится. Чиновничество этим примером развращалось прямо на глазах.
Но не это главное вредительство ныне покойного. Перед какими-то выборами мы сидели с другом на кухне и обсуждали московские дела. Зашёл его сын-семиклассник, послушал и авторитетно так заявил – «ну что вы, право, как маленькие, Лужков ворует, но и другим жить даёт». Мы его, конечно, погнали пинками… а потом схватились за голову – во что превращаются наши дети с такими понятиями?!
Впрочем, а что ещё было ожидать от бывшего прораба. Он строил понятный ему совковый социализм, где каждый тащит с собой домой или гвоздь, или кирпич… главное, чтобы положено было по чину, но с истинно капиталистическим размахом. Я больше чем уверен, что и сейчас Елена Батурина, становясь каждый год самой богатой женщиной России, приуменьшает свои доходы на порядок, для этого есть масса способов.
Что касается политических амбиций Лужкова. Его, несомненно, сгубила определённая доверчивость и отсутствие должного уровня интеллекта, необходимого в игре с сильными соперниками. Да, он был тяжеловесом, но тяжеловесом на своей помеченной во всех углах территории, за границами которой чувствовал себя весьма неуверенно. Влюбленность в рынки и прочие короткие деньги… президенту огромной страны приличествуют другие масштабы.
Сегодня автору в социальной сети задали вопрос – неужели ему нравится власть чекистов? Нет, не нравится, но власть ОПГ мне понравилась бы еще меньше, при Лужке и без Путина чеченская мафия в Москве совсем распоясалась.
А так… был в чём-то даже симпатичным человеком. О нём ходила слова, что не сдаёт своих проштрафившихся сотрудников, наоборот, отправляет с кремлёвских глаз на хлебные места куда-нибудь в провинцию (вы их фамилии должны помнить).
Сегодня за ужином помяну его…
Леонид Черток