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Володин: «Хватит, нагулялись по Канберрам». Спикер ГосДумы погрозил пальцем Ольге Епифановой

Председатель Государственной Думы, он же один из самых влиятельных российских политиков Вячеслав Володин критически отозвался о привычке своих коллег по парламенту раскатывать по миру за государственный счет.

«Нам необходимо прекратить парламентский туризм. Учитывая, что это не только дорогостояще, но и должно иметь конкретные цели и задачи — давайте руководствоваться этим».

Все фракции взяли под козырек и стали отменять зарубежные поездки своим членам – ну-ка, брысь по своим регионам.

Судя по всему, обломался австралийский вояж и у вице-спикера Ольги Епифановой («Справедливая Россия»), представляющей в российском парламенте интересы Архангельской области. В середине января в теплой компании своих коллег она собиралась на далекий континент принять участие в очередной сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума (АТПФ).

Только билеты бизнес-класса (эконом не по статусу) туда-обратно для Ольги Николаевны обошлись бы казне почти в полмиллиона рублей.

Ну, ничего-ничего, там, откуда она избиралась, в это время самые лыжи…  

13 декабрь 08:14 | : Политика

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