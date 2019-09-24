Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

ЛДПР: Не надо экономить на архангельской деревне!

Об этом в ходе заседания комитета областного Собрания по сельскому хозяйству и рыболовству говорила его председатель  комитета Лариса Сергеева (фракция ЛДПР):

– По результатам федерального отбора для участия в государственной программе комплексного развития сельских территорий в 2020 году выбраны проекты по реконструкции канализационных очистных сооружений в поселке Октябрьский Устьянского района, строительству средней общеобразовательной школы с интернатом в поселке Шалакуша Няндомского района и терапевтического отделения на 20 коек круглосуточного стационара и 10 коек дневного стационара Красноборской ЦРБ, Это, можно сказать, пилотные проекты. Уверена, в будущем году, учитывая опыт текущего года, муниципальные образования региона более активно включатся в работу и также представят свои заявки на получение федерального финансирования.

Она же в разговоре с представителями прессы отметила, что планируемыми поправками к бюджету-2020 предлагается увеличение финансирования и по ряду государственных программ в сельскохозяйственной отрасли, в том числе на оказание поддержки муниципальным образованиям по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения, на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса, малых форм хозяйствования, а также отдельных подотраслей растениеводства и животноводства.

Отметим, что впервые за последнее десятилетие региональным законодателям предстоит рассматривать изменение основных характеристик областного бюджета во втором чтении. Связано это с увеличением объема доходов на 1,039 миллиарда рублей за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в 2020 году. Из этих денег профильный комитет, занимающийся проблемами сельских территорий, планирует отправить в глубинку региона 750 млн. рублей… по крайней мере, на это надеется.

Осталось дождаться второго чтения бюджетного плана.

05 декабрь 12:13 | : Политика / Экономика

Главные новости


«Не исключаем провокацию». Общественность о задержании главы Архангельской налоговой службы
Наши в Доминикане: В перевернувшемся автобусе находились жители Архангельска
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2019 (42)
Ноябрь 2019 (256)
Октябрь 2019 (292)
Сентябрь 2019 (269)
Август 2019 (241)
Июль 2019 (251)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20