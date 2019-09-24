ЛДПР: Не надо экономить на архангельской деревне!

Об этом в ходе заседания комитета областного Собрания по сельскому хозяйству и рыболовству говорила его председатель комитета Лариса Сергеева (фракция ЛДПР):
– По результатам федерального отбора для участия в государственной программе комплексного развития сельских территорий в 2020 году выбраны проекты по реконструкции канализационных очистных сооружений в поселке Октябрьский Устьянского района, строительству средней общеобразовательной школы с интернатом в поселке Шалакуша Няндомского района и терапевтического отделения на 20 коек круглосуточного стационара и 10 коек дневного стационара Красноборской ЦРБ, Это, можно сказать, пилотные проекты. Уверена, в будущем году, учитывая опыт текущего года, муниципальные образования региона более активно включатся в работу и также представят свои заявки на получение федерального финансирования.
Она же в разговоре с представителями прессы отметила, что планируемыми поправками к бюджету-2020 предлагается увеличение финансирования и по ряду государственных программ в сельскохозяйственной отрасли, в том числе на оказание поддержки муниципальным образованиям по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения, на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса, малых форм хозяйствования, а также отдельных подотраслей растениеводства и животноводства.
Отметим, что впервые за последнее десятилетие региональным законодателям предстоит рассматривать изменение основных характеристик областного бюджета во втором чтении. Связано это с увеличением объема доходов на 1,039 миллиарда рублей за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в 2020 году. Из этих денег профильный комитет, занимающийся проблемами сельских территорий, планирует отправить в глубинку региона 750 млн. рублей… по крайней мере, на это надеется.
Осталось дождаться второго чтения бюджетного плана.