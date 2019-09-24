Олег Черненко: «Не деньги, а насмешка». Архангельск безбожно экономит на животных

Сегодня поморская общественность была глубоко шокирована сообщением о найденных в мусорном контейнере трупиках очаровательных собачек декоративной породы папийон. Есть мнение, что их из окна многоэтажки нетрезвые хозяева, и не факт, что за это понесут заслуженное наказание.
Но это не единственная проблема, связанная с друзьями нашими меньшими. Так, в бюджете Архангельска на содержание безнадзорных животных (в основном это собаки, выброшенные бездушными скотами на улицу, заложены жалкие сто тысяч. Об этом вице-спикер АрхГорДумы Олег Черненко:
Неготовность к исполнению Администрацией города федерального закона №498 «Об ответственном обращении с животными», вступившего в силу в этом году, доказало обсуждение в первом чтении бюджета на 2020 год. Дело в том, что муниципалитеты обязаны закладывать средства на содержание безнадзорных животных (умерщвление отныне запрещено). И в соответствующей строке бюджета архангельская исполнительная власть на эти цели заложила всего 100 тысяч рублей. Сумма больше похожа на насмешку, чем на реальную помощь.
В законе также прописаны обязательства муниципальных органов власти по установке урн и строительству площадок для выгула животных. Если первое частично реализуется, то второе требование наталкивается на бюрократические препоны. Расположение подобных зон в жилых районах имеет ряд претензий со стороны градостроительного законодательства. Попытки Администрации города осуществить проект площадки для выгула животных пока терпят фиаско - предложения отвергаются из-за удаленности от мест перемещения людей.
Я напомнил о невыполненном обещании, по которому именно площадка на улице Карпогорская в моем избирательном округе должна была стать цивилизованным местом для выгула домашних питомцев 6-го, 7-го микрорайонов. Вместо разумного решения проблемы в итоге получаем пока только конфликты на детских площадках, где периодически хозяева от безысходности выгуливают собак. Сегодня в городе создают много ограничений для владельцев домашних животных, а альтернативы не предлагают.
Представители департаментов ссылаются на отсутствие необходимой информации (в каких местах формировать площадки для выгула) и правовых актов, регулирующих полномочия по исполнению закона.
Глава города включился в обсуждение этого вопроса и предложил в 2020 году после формирования полной нормативной базы на федеральном и областном уровнях направить сэкомленные по результатам торгов средства на организацию содержания животных.
По моему мнению, откладывать проблему в «дальний ящик» нельзя. Но Администрации города пока легче платить штрафы, чем серьезно прорабатывать этот вопрос.