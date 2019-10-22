«Мир вам!». Архангельская епархия о ситуации на станции Шиес

В связи с появившимися на интернет-ресурсах сообщениями о позиции священнослужителя по конфликтной ситуации на юге Архангельской области пресс-служба Архангельской епархии сообщает следующее.
В рассматриваемых публикациях имело место выражение частного мнения священника.
Напоминаем, что в июне 2019 года архиерейским советом Архангельской митрополии была выражена глубокая озабоченность в связи с нарастающим общественным конфликтом. Духовенство Архангельской епархии было призвано возносить свои молитвы об общественном примирении и сохранении творения Божия.
Вместе с тем, в соответствии с принятым официальным документом «Позиция Русской Православной Церкви по актуальным проблемам экологии» наша Церковь открыта к диалогу и соработничеству с общественными, государственными институтами. При этом Церковь подчеркивает, что вопросами экологии нельзя манипулировать.
Святое Евангельское слово, сказанное Воскресшим Господом, и ныне обращено к нам: «Мир вам!» Призываем православных христиан Архангельской земли следовать сему призыву Спасителя нашего.
(по материалам Архангельской епархии)