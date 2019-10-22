Любовь Совершаева вернулась в Полпредство СЗФО и будет курировать выборы в Архангельской области

Вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева возвращается в полпредство СЗФО. Об этом стало известно в ходе совещания правительства Петербурга в понедельник, 25 ноября. Чуть позже в СМИ появился записанный Совершаевой ролик, где она прощается со своей должностью в Смольном и подводит итоги проделанной работе. В нем она говорит о том, что в полпредстве по СЗФО она «возвращается к своей деятельности». К сожалению, уточнила Совершаева, регионы СЗФО представлены в федеральной повестке не только успехами, но и конфликтными общественно-политическими сюжетами.
«Выборы глав Ленинградской и Архангельской областей в 2020 году будут иметь большое значение для общей картины. И этот фронт работы открывается уже завтра», - говорит Любовь Совершаева.
Речь идет о выборах в Ленинградской и Архангельской областях, которые пройдут в 2020 году, и выборах в Госдуму 2021 года.
Между тем, как пишет информационный ресурс Интересант, «весьма вероятно, что Совершаева в полпредстве не задержится, а сама в ближайшее время станет губернатором Ленобласти, подвинув Александра Дрозденко».
Напомним, в правительство Петербурга Любовь Совершаева пришла в ноябре 2018 года. Она курировала и координировала деятельность четырех комитетов Смольного и отвечала за вопросы информатизации и связи, межнациональных отношений, молодежной политики и взаимодействия со СМИ.
Ранее Любовь Совершаева в течение пяти лет была заместителем полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.
Биографическая справка (по данным ТАСС):
Совершаева Любовь Павловна родилась 17 августа 1956 г. в Ленинграде (с 1991 г. - Санкт-Петербург).
В 1977 г. окончила Ленинградский институт советской торговли им. Ф. Энгельса (ныне - Санкт-Петербургский государственный торгово-экономический университет) по специальности "экономист", в 2002 г. - Северо-Западную академию государственной службы (ныне - Северо-Западный институт управления - филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ).
Кандидат экономических наук. В 2004 г. в Санкт-Петербургском государственном университете экономики и финансов защитила диссертацию на тему "Государственное регулирование национальной экономики с использованием механизма управления федеральными округами".
В 1977-1991 гг. работала экономистом, была председателем профсоюзного комитета, секретарем бюро Коммунистической партии Советского Союза Объединения общественного питания Смольнинского района Ленинграда.
С 1989 по 1991 г. владела частным кафе в Ленинграде.
С 1991 г. была начальником отдела, заместителем начальника управления, начальником управления координации работы комиссий по приватизации, первым заместителем директора департамента в Комитете по управлению городским имуществом (КУГИ) администрации Санкт-Петербурга. В 1994-1996 гг. - директор департамента приватизации Комитета по управлению госимуществом Санкт-Петербурга. Председателем КУГИ в 1991-1993 гг. был Сергей Беляев (в 1995-1996 гг. он возглавлял Госкомитет РФ по управлению государственным имуществом), с 1993 г. КУГИ руководил Михаил Маневич (убит на Невском проспекте 18 августа 1997 г.).
С декабря 1996 г. по август 2000 г. Любовь Совершаева занимала должность вице-губернатора Ленинградской области – председателя Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом. Регион в 1996-1998 гг. возглавлял Вадим Густов, с сентября 1998 г. – Валерий Сердюков.
С июня 1998 г. Любовь Совершаева входила в совет директоров телерадиокомпании "Петербург" (с 2004 г. - "Петербург - Пятый канал"), в 2007-2011 гг. была его председателем.
С августа 2000 г. по сентябрь 2006 г. - заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО), курировала финансово-экономические вопросы. Занимала пост при трех постпредах в СЗФО: в 2000-2003 гг. округ возглавлял Виктор Черкесов, в 2003 г. - Валентина Матвиенко, с ноября 2003 г. – Илья Клебанов.
В 2000-2007 гг. входила в совет директоров "Компании "Усть-Луга", созданной для строительства и организации работы в Лужской губе Финского залива одноименного морского торгового порта.
В середине 2000-х гг. стала членом совета директоров ОАО "Территориальная генерирующая компания №1", созданного на базе ряда активов дочерних структур РАО "ЕЭС России".
С 2006 по 2013 г. была советником председателя совета директоров акционерного банка "Россия". С 2004 г. совет директоров возглавлял основной акционер банка Юрий Ковальчук, в 2012 г. его сменил бывший генеральный директор и председатель правления АКБ "Россия" Дмитрий Лебедев.
С 2006 г. возглавляла советы директоров ООО "Инвестиционная компания "Аброс" (дочерняя компания банка "Россия"), а также ООО "Медиа-холдинг РЕН ТВ" (в его структуру входили одноименные телекомпания и телеканал).
В 2008-2011 гг. была председателем совета директоров и заместителем председателя общественного совета "Национальной Медиа Группы" (НМГ, глава общественного совета - Алина Кабаева). Холдинг был образован в 2008 г. путем объединения медийных активов банка "Россия", компаний "Северсталь" и "Сургутнефтегаз", а также страховой группы "Согаз". НМГ с 2008 г. является основным собственником телеканала РЕН ТВ, "Пятого канала", газеты "Известия", с 2011 г. ей принадлежит 25% акций "Первого канала".
В 2013 г. перешла на работу в Администрацию президента РФ. С мая 2013 г. по ноябрь 2018 г. занимала должность заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Владимира Булавина. Сохранила ее после назначения в июле 2016 г. полпредом в СЗФО Николая Цуканова и в декабре 2017 г. - Александра Беглова. В качестве заместителя полномочного представителя главы государства курирует вопросы реализации внутренней политики президента и общественных проектов.
4 октября 2018 г., после назначения Беглова врио губернатора Санкт-Петербурга, Любовь Совершаева стала исполнять обязанности полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. 7 ноября 2018 г. полпредом в СЗФО был назначен Александр Гуцан.
8 ноября 2018 г. Любовь Совершаева была назначена руководителем аппарата губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
25 ноября 2019 года было объявлено о ее назначении на прежнюю должность в Полпредство СЗФО.
По данным "Спарк-Интерфакс", является совладельцем компании "АБР Менеджмент", созданной руководством банка "Россия" для управления его активами.
Действительный государственный советник РФ II класса (2001).
Награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Заслуженный экономист РФ (2005).
Дочь Светлана, совладелец петербургской рекламной компании "Форт групп медиа".