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Сенатор Павленко: Нацпроекты могут реализовать те, кто имеет поддержку людей

Сенатор Виктор Павленко принял участие в I съезде Национальной ассоциации развития местного самоуправления, который прошел в Совете Федерации. Он является председателем ревизионной комиссии ассоциации.

На съезде, собравшем около 200 делегатов, выступили заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак и заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко, депутаты Государственной Думы, представители Администрации Президента РФ. Участники обсудили реализацию национальных проектов в регионах.

Как отметил сенатор Виктор Павленко, эффективная реализация нацпроектов невозможна без самого приближенного к людям уровня власти – муниципального. Именно здесь проекты и программы воплощаются в конкретные социальные и инфраструктурные объекты.

«Основная задача Ассоциации - вовлечение населения в процесс реализации нацпроектов в городах и на селе. Президент Владимир Путин неоднократно отмечал, что результаты национальных проектов должны быть видны на уровне каждого муниципалитета. Это предполагает консолидацию усилий всех уровней и ветвей власти, представителей местного населения, общественных и экспертных структур. Я уверен, что формат работы Ассоциации будет востребован, тем более, что существуют вопросы, которые решить в одиночку весьма затруднительно. Это, прежде всего, касается финансового обеспечения полномочий местного самоуправления, усиление самостоятельности муниципалитетов, чтобы их участие в принятии и осуществлении решений было по-настоящему действенным и эффективным» - подчеркнул сенатор.

По словам Виктора Павленко, особую значимость имеют вопросы социального характера, которые должны решаться с обязательным учетом мнения местного самоуправления.

«Прежде всего, это касается социальной сферы: сохранения и развития первичного звена медицинской помощи, приведение в соответствие с современными условиями обучения здания всех школ. Среди инфраструктурных проблем главной для муниципалитетов остаются дороги и органы власти субъектов РФ должны формировать программы их строительства и ремонта на основе предложений муниципалитетов», – уверен Виктор Павленко.

Большое значение имеет кадровое обеспечение реализации национальных проектов на местах.  Виктор Павленко подчеркнул – проблема формирования корпуса эффективных и профессиональных руководителей, опирающихся на действенную поддержку населения, остается по-прежнему актуальным. Непременным условием для ее решения является тесное взаимодействие с населением, и обеспечение обратной связи.

Съезд одобрил решение о переименовании организации во Всероссийскую ассоциацию развития местного самоуправления, внесены изменения в Устав и приняты новые члены – региональные ассоциации МСУ.

 

 

29 ноябрь 13:31 | : Политика

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