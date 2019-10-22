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Завтра открывается 13-я сессия АрхГорДумы – что день грядущий нам готовит?

В первую очередь, городские депутаты рассмотрят финансовые вопросы: проект решения о городском бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов; изменения в текущий городской бюджет; дополнения и изменения ставок на налоги на имущество физических лиц и ЕНВД.

Кроме этого, народные избранники примут решение о внесении изменений и дополнений в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда г. Архангельска и даче МУП «Стигла» согласия на совершение крупной сделки.

 Далее, городские депутаты рассмотрят вопросы об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2020-2022 годы и о согласовании передачи Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Архангельской области в безвозмездное пользование муниципального имущества.

Также на предстоящей сессии  народные избранники обсудят проекты решения об увековечении памяти Бориса Туровника, Зосимы Калашникова и установке памятника Фёдору Абрамову.

В завершение сессии депутаты проведут традиционный «Час администрации», на котором будут заслушаны ответы представителей городской Администрации на вопросы  депутатов Ивана Ельцова, Олега Черненко и Сергея Пономарева.

 Напоминаем, сессия начнет свою работу завтра, 27 ноября, в 10.00 по адресу пр. Троицкий, д. 60, сессионный зал городской Думы. Приглашается пресса.

26 ноябрь 11:53 | : Политика

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