Завтра открывается 13-я сессия АрхГорДумы – что день грядущий нам готовит?

В первую очередь, городские депутаты рассмотрят финансовые вопросы: проект решения о городском бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов; изменения в текущий городской бюджет; дополнения и изменения ставок на налоги на имущество физических лиц и ЕНВД.
Кроме этого, народные избранники примут решение о внесении изменений и дополнений в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда г. Архангельска и даче МУП «Стигла» согласия на совершение крупной сделки.
Далее, городские депутаты рассмотрят вопросы об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2020-2022 годы и о согласовании передачи Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Архангельской области в безвозмездное пользование муниципального имущества.
Также на предстоящей сессии народные избранники обсудят проекты решения об увековечении памяти Бориса Туровника, Зосимы Калашникова и установке памятника Фёдору Абрамову.
В завершение сессии депутаты проведут традиционный «Час администрации», на котором будут заслушаны ответы представителей городской Администрации на вопросы депутатов Ивана Ельцова, Олега Черненко и Сергея Пономарева.
Напоминаем, сессия начнет свою работу завтра, 27 ноября, в 10.00 по адресу пр. Троицкий, д. 60, сессионный зал городской Думы. Приглашается пресса.