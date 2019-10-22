Виктор Павленко: Как победить "партии власти" на ближайших выборах?

Член Совета Федерации Виктор Павленко принял участие в XIX съезде Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Как сообщил Виктор Павленко, на съезде были закреплены важные решения, в числе которых - подготовка к выборам разного уровня в ближайшие два года, обновление Программы партии, серьезная корректировка формата работы на местах.
«На предстоящих в 2020-2021 годах выборах разного уровня перед «Единой Россией» стоит сложная задача: партия должна показать лучший результат и сохранить политическое лидерство, как целом по стране, так и в Архангельской области. Для этого, как отметил Президент Владимир Путин необходимо быть вместе с людьми, досконально знать их запросы, нужды, проблемы, реагировать на них, причем, делать это незамедлительно, помогать, объяснять, защищать. Только в постоянном режиме взаимодействия с обществом, с гражданами завоевывается настоящие лидерство», - уверен сенатор Виктор Павленко.
По словам сенатора очень важно, чтобы репутацию и облик партии на местах определяли люди, у которых есть своя внутренняя позиция, нравственные ориентиры. Главный из них – служить народу.
«Глава государства особо подчеркнул, что смысл такого служения - будущее наших граждан, наших детей, которые уже родились и еще будут рождены в российских семьях. Об этом необходимо помнить, принимая в регионе важные решения, имеющие долгосрочные последствия для всех жителей», - отметил Виктор Павленко.