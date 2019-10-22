Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Виктор Павленко: Как победить "партии власти" на ближайших выборах?

         Член Совета Федерации Виктор Павленко принял участие в XIX съезде Всероссийской политической партии «Единая Россия».

 

        Как сообщил Виктор Павленко, на съезде были закреплены важные решения, в числе которых - подготовка к выборам разного уровня в ближайшие два года, обновление Программы партии, серьезная корректировка формата работы на местах.

        «На предстоящих в 2020-2021 годах выборах разного уровня перед «Единой Россией» стоит сложная задача: партия должна показать лучший результат и сохранить политическое лидерство, как целом по стране, так и в Архангельской области. Для этого, как отметил Президент Владимир Путин необходимо быть вместе с людьми, досконально знать их запросы, нужды, проблемы, реагировать на них, причем, делать это незамедлительно, помогать, объяснять, защищать. Только в постоянном режиме взаимодействия с обществом, с гражданами завоевывается настоящие лидерство», - уверен сенатор Виктор Павленко.

         По словам сенатора очень важно, чтобы репутацию и облик партии на местах определяли люди, у которых есть своя внутренняя позиция, нравственные ориентиры. Главный из них – служить народу.

         «Глава государства особо подчеркнул, что смысл такого служения - будущее наших граждан, наших детей, которые уже родились и еще будут рождены в российских семьях. Об этом необходимо помнить, принимая в регионе важные решения, имеющие долгосрочные последствия для всех жителей», - отметил Виктор Павленко.

26 ноябрь 11:41 | : Политика

Главные новости


Орлов всегда Орлуша. Поэт, который не боится быть собой
Не просто Мария!
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Ноябрь 2019 (218)
Октябрь 2019 (292)
Сентябрь 2019 (269)
Август 2019 (241)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)

Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20