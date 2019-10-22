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Рейтинги Путина: в надежде на казацкие нагайки

Осень – время обострения душевных расстройств. Так, по крайней мере, утверждают практикующие психиатры, ссылаясь на общую депрессию от увядания природы.

Ну, не знаю… дедушка автора попадал в Кащенко и зимой, и летом. Но именно осенней депрессухой проще всего объяснить очередное падение рейтинга президента Российской Федерации. Причём падение не простое… короче, читайте сами - В целом позитивное отношение россиян к президенту РФ Владимиру Путину снизилось на 10 процентных пунктов с 2017 года, достигнув 32%. Ядро сторонников Путина составляют женщины, люди из провинции и старшего возраста. Нейтрально-дистанцированное отношение выросло до 61%. С симпатией к Путину относятся 24% респондентов.

Это из исследований «Левада-центра», социологической службы со сложной судьбой и неустойчивым статусом, именно поэтому к его работе можно относиться с определённой степенью доверия.

А выводы экспертов такие – сильные чувства к Владимиру Владимировичу испытывают его явные сторонники, большинство же относится к главе государства сдержанно-нейтрально. Как, впрочем, и должно быть – он им не родственник, не сосед и не сослуживец, чем дальше дистанция, тем сильнее и равнодушие.

Но это явно задевает не только самого гаранта Конституции, но и его аппарат, отвечающий за внутреннюю политику. Любому пожившему и испытавшему на этом свете человеку известно – нет ничего хуже и унизительней равнодушия к персоне, это всегда ноль.

Как считают аналитика, падение некогда заоблачного рейтинга действующего президента надо искать в пенсионной реформе (всем давно ясно, что он имеет к ней самое прямое отношение, ибо себя вне работы не видит, а, значит, нет и личных переживаний), сокращении доходов, отсутствии перспектив, ощущении стагнации буквально во всём. В то же время рост активного политического протеста замедлился из-за отсутствия сильной и внятной оппозиции, не в последнюю очередь, её лидеров.

Кто-то будет возражать, что Путин у нас везунчик? Другой давно бы полетел верх тормашками.

Впрочем, я бы и к этим рейтингам относился с большой долей скепсиса…

Представьте, что на номер вашего телефона раздаётся звонок, и незнакомый женский голос вежливо просит сказать, как вы относитесь к главе государства. Тут самый отъявленный диссидент замнётся и подумает – неспроста мне позвонили, КГБ не дремлет. Ну и выберет для себя ответ обтекаемый, в который раз подумав, что его голос сегодня не решающий. А оно вон как вышло.

Или вспомните, как смеялись на впадающим в маразм Брежневым на московских, ленинградских, киевских… и т.д… кухнях. Однако официальный рейтинг бровастого генсека был вряд ли меньше путинского в лучшие годы последнего. Просто у нас появилась возможность сравнивать с происходившим в 90-х.

Помните признание жены советского ловчилы в фильме «Прохиндиада, или Бег на месте» - «я тебя полюбила за то, что ты всё обещаешь… без обещаний так скучно жить». Вот и Путин долго и много обещал – большие заработки, дешёвый отдых на отечественных курортах, но с иностранным уровнем сервиса, почти бесплатное медицинское обслуживание, такое же образование для детей, вообще социалку по шведскому типу. Но народ – не терпеливая жена, он устал жить одними надеждами. А пенсионная реформа показательно поставила точки над Ё. Наверное, лучше было столько не обещать, о чём я начал писать ещё в нулевых, продолжать приучать наших граждан рассчитывать не на государство, а на самих себя.

А ещё хамство чиновников на местах. Да-да, та самая любимая тема в СМИ и интернете, когда государевы слуги предлагают народу питаться, как в войну, и радоваться, что мирная жизнь за окнами. У людей всё чаще возникает подозрение, что это не единичный рецидив чей-то глупости, а система мышления всей чиновничьей касты, исходящая из-за кремлёвских стен. Вот где засада.

Важный, разлагающий общество момент – бесполезная борьба с коррупцией. Бесполезная потому, что бороться с этой миллионноголовой гидрой, или сколько там чиновников у нас числится, не по силам никакому богатырю. Ответственно заявляю – пока люди с зарплатой будут контролировать людей с доходом, с взяточничеством не справиться, и пробовать бесполезно. Сама система госустройства заточена под это. Вы в советское время верили в честного гаишника, если брали все, кто с полосатой палочкой и в фуражке стоял у обочины? Вот и здесь так же не верьте.

Определённый период спасательным кругом для президентского рейтинга были успехи во внешней политике, как-то отжатие Крыма, победоносная спецоперация в Сирии, «покер на костях» с Турцией и прочие. Но потом внутренние проблемы перевесили и покатило. А уж когда вполне себе публичные юмористы (типа Галкина), да ещё с неопределённой сексуальной ориентацией позволяют себе шутить в адрес главы государства, а у него самого из защиты только такие же телевизионные фигляры, просто выступающие в другом жанре… совсем грустно становится. И обидно.

Вот и подошли к защите. Которая показала себя в майских боях с оппозицией на московских улицах. Думаете, они честь и достоинство столичного мэра Собянина так рьяно отстаивали? А вот и ничего подобного, «Росгвардия» дала народу ясный сигнал – только попробуйте на Путина потянуть… ещё не так вломим.

Но, согласитесь, защита спецслужб - это несколько не то. Всё-таки президент у нас позиционируется, как избранник народа (а не бога, как в старой транскрипции), поэтому нужно что-то общественное.

И ведь нашли! Казаки как раз то, что надо, всегда можно объяснить, почему эти гражданские так лихо управляются со спецсредствами. Тема получила развитие ещё летом прошлого года - В августе 2018 года, когда Владимир Путин отправился в Грац на свадьбу Карин Кнайсль, министра иностранных дел Австрии, они были там. Кубанские казаки с черкесской на голове, кинжалом на поясе, патронташем на груди оживили свадьбу своими песнями и танцами под радостным взглядом хозяина Кремля. Сколь же прекрасным воплощением русского патриотического духа служат в его глазах эти воины!

Это так французские журналисты иронизируют, всё 1812 год нам простить не могут. Возможно, и по делу… сколько тогда их мамзелек обрюхатили лихие парни атамана Платова, то ни в одной энциклопедии не сказано.

А дальше как заказывали! При советской власти чубатые подверглись серьёзным репрессиям и долгие годы появлялись лишь на экране да на сцене. И фактически только при Путине их признали за силу, пусть и ряженую, стали привлекать к государственным делам - с 2005 года федеральный закон обеспечивает правовую основу для службы казаков в армии и полиции.

За своего «крёстного» они любого порвут, да так, что поротые о рейтингах забудут.

 Леонид Черток

24 ноябрь 07:35 | : Политика

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