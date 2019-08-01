Иркутские шаманы любят Путина. Чертовщина на службе Кремля

На Кремль двигаются тёмные силы. Чертовщина какая-то (не путать с фамилией автора)…
Когда в Сети появилась информация, что в сторону Москвы движется некий якутский шаман с бубном наперевес, чтобы изгнать действующую исполнительную власть, все шутили. Потом стало не до смеха – гражданин вдруг пропал со всеми имеющимися у него в наличии атрибутами вызова потусторонних сил. Позже пришло официально сообщение – задержан оперативниками Федеральной службы безопасности.
То есть, официально признано – власть боится подобного влияния… а как ещё можно объяснить эти действия? Где теперь содержат бедолагу, на Лубянке или в психушке, не суть важно. В последнем месте даже надёжней.
Дальше – больше. У «шамана-воина» Сани оказались последователи, которые начали свой «бубновый» поход на Кремль. К ним тоже отнеслись со всей серьёзностью – подъехали вежливые люди и попросили разойтись тоном, не предполагающим отказа. И те повиновались ибо поняли, с ними не шутят. Иначе впаяют обвинение в подготовки теракта против первого лица… сколько таких приговоров знает отечественная история.
А вот новость уходящей недели: В Чечне прошла целая серия задержаний колдунов и сподвижников джиннов. С начала сентября по республиканскому телевидению были показаны минимум три сюжета о задержанных колдуньях и колдунах, которых заставили каяться перед гражданами республики: это жительница Шелковского района Чечни Есимат Успахаджиева, чей колдовской стаж составляет 37 лет; это жительница Надтеречного района Секинат Ибрагимова; Зина Чакаева, "стаж шарлатанства" у которой больше 30-и лет; Тагир Мутаев, якшавшийся с джиннами; и "ворожея" Маи Зильбухарова.
Нет, о том, что чеченские джинны (особенности местного восточного колорита) тоже против президента, ничего не говорится. Но по сути очень напоминает «дело врачей» или иную кампанию против представителей какой-либо профессиональной корпорации. Ведь известно, глава республики Рамзан Кадыров ещё тот государственник (без всяких кавычек), и чутко улавливает все новые политические веяния, идущие оттуда же, откуда и дотации в чеченский бюджет. За пять разоблачённых и изолированных колдунов хотя бы один благосклонный взгляд из-за кремлёвских стен… уже немало.
По ходу, в стране началась «битва с экстрасенсами»… не путать с популярнейшей на третьесортном ТВ «Битвой экстрасенсов». Если у зрелища такая зрительская популярность, значит, может отвлечь. От чего? От всего.
Неужели в Кремле во всё это верят? А то!
Так получилось, что мне ещё в советские времена довелось значительное время тусоваться в кругу экстрасенсов. Я собственными глазами видел, как за Борисом Александровичем Ивановым, физиком, при одном появлении которого в НИИ начинали зашкаливать сложные измерительные приборы, и о паранормальных способностях которого написал серьёзный журнал «Техника молодёжи» (не «Мурзилка» какая-то), приезжали правительственные «Чайки» с зашторенными окнами и увозили в неизвестном направлении. Но всегда возвращали. За это он получил своеобразную «охранную грамоту» - по настоятельной просьбе руководства института («невозможно работать!») уволился, и никто его не сажал за тунеядство, как Бродского. Занимался на дому частной врачебной практикой без специального диплома и патента. Очередь из страждущих в его пятиэтажку на Преображенке (в те времена квартиру невозможно было купить за любые деньги) стояла, как в Мавзолей. И милиция не то, что не гоняла, следила за порядком в очереди. Всё по команде свыше.
Или май 1980-го, олимпийского. Мы на досъёмках в Сочи. Приходим в обычный универсам, а там коммунизм! Не в смысле всё бесплатно, а в плане ассортимента. И это в тот момент, когда остальная страна без молока стояла, всё в Москву уходило, иностранцам пыль в глаза пускать. Продавщицы шёпотом объяснили:
- Джуна (Давиташвили) на даче Брежнева лечит… вдруг Шепелявый так взбодрится, что к нам заедет.
Если помните, но открытии Московский Олимпиады генсек действительно был как огурчик, вот только ненадолго зарядки хватило.
Ну, а если с белыми магами власть игралась, то и чёрным находила применение, в КГБ как будто бы был специальный отдел по наведению порчи на идеологических врагов, не всё же отравленным зонтиком их колоть, как Степана Бандеру.
И это во времена строгого научного атеизма в идеологии Страны Советов… сами не верили, но - а фиг его знает. К слову, все основные мировые религиозные конфессии решительно отрицают как шаманизм (тёмное), так и экстрасенсов (светлое). Однако время сейчас такое… ничем пренебрегать нельзя.
Чем может быть опасен власти такой шаман Саня? Дело в том, что истории известны случаи, когда именно юродивые становились во главе недовольных народных масс, эту фишку, по-моему, использовали все русские бунтари. Да ещё в форме собственного оберега – божьего человека вздёргивать на дыбу не по русским понятиям.
Или ассоциация с полубезумным Гришкой Распутиным, явившимся к царскому престолу незадолго до его падения. Да ещё из той же Сибири! Как говорится в народе – лучше перебдеть, чем потом в Екатеринбург под конвоем ехать.
Знает ли о судьбе шамана Сани тот, которому он ехал сказать «изыди»? Вряд ли, Владимир Владимирович и на верующего не очень похож, откровенно скучает на престольных праздниках (от объектива глаз не скроешь), тем более, не похож на суеверного. Но тут ФСО могло взбелениться – в кабинете у себя, Глеб Егорыч, будете командовать, а тут мы за вашу жизнь отвечаем!
Но почему именно шаман против него? А это отголоски явного перебора с восхвалениями, что так и сыпятся на нашего скромного президента из каждой телестудии, где обсуждают настоящий политический момент. И вот бывший офицер внешней разведки уже не человек вовсе, а некий символ. Но так как он сам нижайше попросил не сравнивать себя ни с флагом, ни с гимном, ни с гербом, то для не сильно образованного идолопоклонника из далёкой Бурятии президент стал неким подобием народного суеверия, кремлёвским (высшая ступень в иерархии домовых).
А как с таким бороться? Да только бубном!
Мистика, скажете вы? Но разве не эта власть постоянно придумывает нам мистических врагов извне с Запада, хотя они притаились до поры до времени на Востоке, и внутренних в виде «пятой колонны» (от чего Хемингуэй извертелся в гробу). Вот ответка и пришла… откуда даже мы не ждали.
Впрочем, я тут прочитал заявление, что иркутские шаманы (глубоко вздохните, задержите дыхание) не поддерживают своего якутского коллегу, ибо сами горой за Путина и готовы бить за него в бубен круглосуточно. То есть, перед нами уже внутриконфессиональное противостояние магов и чародеев, отличный сценарий для телешоу с привкусом чертовщинки (это тоже не про меня). Народ отвлечётся на новое месилово и быстро забудет, кого это буцкали летом в центре Москвы. Как я понимаю, на повестке внутренней политики стоит задача ещё больше расчленить и без того не очень сплочённые ряды российской оппозиции.
Не забудьте протереть свои голубые экраны…
Леонид Черток