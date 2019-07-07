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Как министр Лавров закончил войну в далекой Сирии

Глава российского МИД Сергей Лавров, иногда балующий прессу шокирующими заявлениями, объявил, что война в Сирии «в общем и целом закончена».

При этом он не уточнил, имеется ли в виду гражданская войны, которая ведется между правительственными войсками, подконтрольными президенту Асаду, и сирийской оппозицией, или контртеррористическая операция российских войск, под этим соусом наше вооружение и специалисты несколько лет назад и забрасывались на далекий от наших границ Ближний Восток.

Отметим, российское правительство не единожды об окончании участия российских военнослужащих в сирийском конфликте и выводе военного контингента,  однако мировые информагентства продолжали выпускать новости об очередных авиаударах. Как правило, наше оборонное ведомство называло подобные вбросы фейками и информационной войной.

Наблюдатели полагают, что данное заявление Лаврова напрямую касается вчерашней встречи израильского премьера с российским президентом в Сочи, которая прошла в более чем дружественной обстановке. Беньямин Нетаньяху специально подчеркнул, что в эти годы российские и израильские военные сделали все возможное, чтобы «случайно не задеть друг друга (иногда, увы, случалось), в свою очередь Владимир Путин вспомнил, что в Израиле на сегодняшний день проживает более полутора миллионов наших бывших соотечественников, многие из которых оставили российское гражданство.  

13 сентябрь 09:00 | : Политика

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