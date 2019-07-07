Америка уверена, что в Архангельской области взорвался «Буревестник»

По данным внешней разведки США, Россия продолжает испытания крылатых ракет с ядерным зарядом класса «Буревестник».
Уже произведено как минимум 5 запусков, причем все неудачные, а самый длительный полет длился всего две минуты (до Вашингтона точно не достанет). Самый короткий – всего 4 секунды.
Напомним, что ранее американские источники сообщали, что на морском полигоне под Северодвинском 8 августа этого года взорвался именно «Буревестник, чем и «прославил» поморскую деревеньку Нёноксу на весь мир, превратив ее чуть ли не во второй Чернобыль.,
Именно после этого инцидента название «Буревестник» обошло все мировые информационные агентства как наглядный показатель подготовки России к вооруженному конфликту.
Впрочем, время для мирной жизни еще есть… американские военные аналитики считают, что Россия продолжит испытание этой крылатой ракеты вплоть до 2025 года. И уж тогда…