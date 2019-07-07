"Счастье народное не построить на крови". Поминовение жертв большевистских репрессий

Крестный ход на катерах в память о жертвах репрессий прошел по Северной Двине. Возглавил группу насельник Антониево-Сийского монастыря иеромонах Феофил (Волик).
Плавание началось с молебна возле Успенского храма в деревне Новинки (Приморский район). Затем богомольцы на катерах и лодках преодолели 20 километров водного пути до острова Ельничный, где в 1930-е годы массово расстреливали заключенных Холмогорского концлагеря. Здесь у поклонного креста отец Феофил совершил панихиду по невинно убиенным.
Затем паломники отправились к острову Красному, что напротив деревни Бабонегово.
«Невозможно осмыслить и оправдать жертвы, которые принесены советской властью "во имя светлого будущего", — обратился к богомольцам отец Феофил после совершения заупокойной литии у местного поклонного креста. — Гражданская война, затем репрессии, устроенные большевиками, унесли миллионы жизней, как с той, так и с другой стороны. Мы поминаем сегодня всех: в братоубийственной брани погибших, в годы гонений от безбожной власти убиенных, в работах тяжких умерших, — с тем, чтобы памятуя о загубленных жизнях, осознать, что никакое "счастливое будущее" не может быть построено на крови».
От острова Красного крестоходцы отплыли к Бабонеговской яме. В начале XX века это место было самым глубоким на Северной Двине, именно здесь молодое советское государство топило в реке узников ГУЛАГа полными баржами.
«Отец Феофил после заупокойной литии под пение "Со святыми упокой" опустил в воду венок из цветов, и крестоходцы вернулись к Лявленской пристани. Примечательно, что в этом Крестном ходе участвовало много детей», — сообщается на сайте Сийского монастыря.
Напомним, десять крестов в память о новомучениках и исповедниках были установлены Архангельским православным союзом промышленников и предпринимателей и лявлинским приходом Успенской церкви в местах массовых захоронений жертв советских репрессий в Лявле, Уйме, Черном Яру, вблизи Бабонегово, в Малых Корелах, на островах Красном и Ельничном, около СОТ «Северодвинска» и лесного кладбища деревни Псарево и в Жаровихе.
(по материалам сайта Антониево-Сийского монастыря)