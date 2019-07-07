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Поморье – не Москва. Результаты вчерашнего единого Дня голосования в Архангельской области

Приморский р-н – Алексей Полозов (ЕР);

Коряжма – Александр Завайкин (ЕР);

Шенкурск и Онежский р-н – кандидаты от «Единой России»;

Виноградовский район, МО «Березницкое» - из 10 мандатов 7 получили единороссы, 1 — «Справедливая Россия», 1 — КПРФ, 1 — самовыдвиженец.

Новая Земля - 3 из 4 мандатов получил кандидаты от «Единой России».

Плесецкий район, МО «Тарасовское» - 6 из 7 мандатов достались единороссам.

Плесецкий район, МО «Обозерское» - 2 мандата оба представителям «Единой России».

МО «Холмогорское» - из 10 мандатов 7 у единороссов, 2 взяли справедливороссы, 1 — самовыдвиженец. 

МО «Ракульское» - 3 мандата: единоросс, самовыдвиженец и справедливоросс.

МО «Светлозерское» -1 победили кандидат от «Единой России» и самовыдвиженец.

Все по версии ИА «Эхо севера».

P.S. Наблюдатели иронизируют, что поморская оппозиция сильна и принципиальна только на домашнем диване с ноутбуком на коленях…

09 сентябрь 11:13 | : Политика

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