Поморье – не Москва. Результаты вчерашнего единого Дня голосования в Архангельской области

Приморский р-н – Алексей Полозов (ЕР);
Коряжма – Александр Завайкин (ЕР);
Шенкурск и Онежский р-н – кандидаты от «Единой России»;
Виноградовский район, МО «Березницкое» - из 10 мандатов 7 получили единороссы, 1 — «Справедливая Россия», 1 — КПРФ, 1 — самовыдвиженец.
Новая Земля - 3 из 4 мандатов получил кандидаты от «Единой России».
Плесецкий район, МО «Тарасовское» - 6 из 7 мандатов достались единороссам.
Плесецкий район, МО «Обозерское» - 2 мандата оба представителям «Единой России».
МО «Холмогорское» - из 10 мандатов 7 у единороссов, 2 взяли справедливороссы, 1 — самовыдвиженец.
МО «Ракульское» - 3 мандата: единоросс, самовыдвиженец и справедливоросс.
МО «Светлозерское» -1 победили кандидат от «Единой России» и самовыдвиженец.
Все по версии ИА «Эхо севера».
P.S. Наблюдатели иронизируют, что поморская оппозиция сильна и принципиальна только на домашнем диване с ноутбуком на коленях…