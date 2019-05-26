Не с пустыми руками. Перспективы развития Ленского района на ближайший период

Год назад начался информационный шум вокруг доселе мало кому известной станции Шиес, что расположена в глубокой периферии Архангельской области.
Чуть раньше в этом районе начал свою деятельность ООО «Технопарк», став главным инвестором проекта строительства экотехнопарка. Даже его противники не смогут отрицать очевидного – социальная обстановка в депрессивном районе стала меняться к лучшему.
Вот лишь несколько позиций:
- Этим летом начался глобальный ремонт школ и детсадов в селах Яренск, Козьмино, Ирта, Усть-Очея, Лена и поселке Сойга, Лысимо и Литвино. Работы ведутся на 56 социальных объектах и будут закончены до начала учебного года. Дети Ленского района встретят 1-е сентября в отремонтированных классах с новой техникой и мебелью, а до конца 2019 года будут полностью обновлены и другие социальные объекты. Транспортная инфраструктура тоже не забыта - благодаря инвестору ходит бесплатный паром по Вычегде.
- Уже 5% местного населения лечится в столичных клиниках… и эта цифра только растет. Желающих попасть в московские больницы, оснащенные по последнему слову техники, по всей стране немало. Для жителей Ленского района это стало реальностью. С июня этого года 45 столичных клиник начали принимать у себя пациентов из региона. Проезд, лечение и питание для них бесплатно. Попасть в программу жителям Ленского района легко: достаточно предоставить в центральную городскую больницу Яренска полис обязательного медицинского страхования вместе с подтвержденным диагнозом. На данный момент в программе участвует практически 500 человек – это 5% населения Ленского района. Некоторые из них уже вылечились и вернулись домой, другие еще пребывают в больницах, кто-то приедет до конца августа, а часть в сентябре и в октябре.
- У детей Ленского района появилась возможность провести каникулы в Москве, что часто является несбыточной мечтой у их сверстников с периферии и мотивацией молодежи к смене региона. С середины июля их группами привозят в Москву на недельные каникулы. Побывать на Воробьевых горах и в Кремле, увидеть панораму столицы со смотровых площадок Храма Христа Спасителя и Москва Сити, пройтись по Парящему мосту в парке Зарядье и посмотреть на обитателей морей в трехэтажном океанариуме Крокус-Сити – все это входит в программу пребывания детей в столице. Есть у программы и образовательная часть: дети изучают прошлое нашей страны в мультимедийном историческом парке «Россия - моя история», участвуют в мастер-классе «Путешествие начинается здесь!», узнают о современных технологиях в музее «Экспериментариум» и в Технопарке «Сколково». Для каждой конкретной группы детей разработаны дополнительные программы: это и посещение Планетария, музея человека «Живые системы», Парка Горького, цирка Юрия Никулина и даже экскурсия в рассекреченный «Бункера-42» сталинских времен. Все расходы оплачиваются по программе сотрудничества ООО «Технопарк» и Правительством Москвы.
- Не забыл инвестор и про учителей. тоже есть специальная программа повышения квалификации в столице. В Москве за счет инвестора и правительства города уже побывала одна группа учителей. Работники образования участвовали в тематических тренингах, занятиях по робототехнике, встречались с коллегами из столичных школ и посетили Форум социальных инвестиций регионов. Была у учителей и развлекательная программа – они ходили в столичные галереи, на экскурсии и в ведущие театры страны. «Нам показали город: какой он, как живет, постарались нам подробно рассказать об истории Москвы, - рассказала учитель начальных классов средней школы Ленского района. - Одно дело - читать об этом в интернете, другое - увидеть наяву». Особенно заинтересовала педагогов тема дистанционного образования, которую они обсудили при посещении Московской электронной школы. «Дистанционные курсы нас весьма заинтересовали, причем, не только в связи с размещением уроков в библиотеке Московской электронной школы, но и в связи с возможностью решения проблем, которые есть в любых образовательных организациях», - отметил директор одной из средних школ. В конце августа в Москву приедет еще одна группа учителей из средней школы поселка Уурдома, чтобы повысить квалификацию, посмотреть столицу и обменяться опытом с коллегами.
Возможно у читателя возникнет вопрос – какое отношение имеет все перечисленное к экономическому развитию региона? Да самое прямое! Растет качество жизни людей - повышается и их производительность, увеличиваются доходы - а значит, запускается механизм экономического роста, которого часто не хватает в отдаленных регионах.
И еще одна цифра: только за первые годы работы ООО «Технопарк» в Ленском районе в местный бюджет будет перечислено 900 млн рублей.
(на фото: Ленский р-н. Архангельской области)
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