Осенняя ротация губернаторов: Игорю Орлову готовиться к отставке?

Как известно, традиционная ротация глав российских регионов происходит весной и осенью.
По данным из кремлевский источников, в ближайшем списке находятся главы Архангельской и Ростовской областей. Также возможны отставки руководителей Камчатского края, Еврейской автономной области, Республики Коми и Костромской области.
Впрочем, по мнению наблюдателей, такая утечка из-за кремлевских стен могла быть санкционирована для стабилизации градуса общественного напряжения на время летних политических каникул.
Опубликовавшие новость издания вменяют Игорю Орлову падение популярности среди населения, связанное с продвижением «мусорной реформы» в регионе и конкретно – с ситуацией вокруг станции Шиес. Однако из политической практики известно, что мнение Москвы по поводу той или иной региональной фигуры зачастую перевешивает любое общественное мнение.
Между тем, список гипотетических преемников архангельского губернатора Игоря Орлова в последний месяц пополнился еще одной фигурой – его же новым замом по инвестиционной политики Алексеем Никитенко, приехавшим к нам в регион из Калужской области.
Остальные всё те же – сенатор Виктор Павленко, депутат ГосДумы Дмитрий Юрков, глава Архангельска Игорь Годзиш… ну и кто-то из киндер-сюрпризов, на которые так горазда Москва.