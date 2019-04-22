Алексей Кудрин заинтересовался... абортами

Россия должна стать лидером духовности и сохранения семейных традиций. Об этом заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин на заседании Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.
«В вопросах духовных ценностей, сохранения семейных традиций мы пока не лидеры, надо тянуться, чтобы быть лидерами и примером в этих вещах», — сказал чиновник.
Сейчас наша страна далека от идеала, отметил Алексей Кудрин. По его словам, на 100 браков в России приходится 63 развода, в Германии — 38, в Швеции — 46. По абортам на тысячу родившихся детей Россия обгоняет США в два раза, а Германию — больше чем в два раза.
Детская смертность в России составляет пять случаев на тысячу рожденных, в Евросоюзе — три, в Финляндии — 1,7.
Школам, по мнению чиновника, нужна усиленная психологическая поддержка. Он считает, что пока она "по масштабу не соответствует вызовам, которые существуют". Кудрин отметил, что, по данным Минпросвещения, в последнее время количество школьных психологов увеличилось всего на 1 тыс., тогда как в России 42 тыс. школ, в каждой из которых нужно не по одному, а по несколько психологов. Кудрин считает, что, по примеру развитых стран, школьников нужно дифференцировать по психологическому и физиологическому развитию и учить их по-разному, это сделает обучение более успешным.
Комментируя необходимость патриотического воспитания, Кудрин посоветовал «для полноты и правды» «вести больший анализ истории репрессий в России, изучать, почему вообще в стране с высокими идеалами стало возможно, что сотни тысяч, миллионы людей пострадали в рамках наших же ценностей и традиций», чтобы это не повторилось.
Напомним, Алексей Кудрин является Главным Попечителем («крышей») САФУ и его ректора Елены Кудряшовой. Хотя он только учился в столице Поморья, некоторые архангелогородцы считают его своим земляком. Наверное, им льстит…