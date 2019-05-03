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Константин Щемелинин о засухе в Крыму и повороте украинских рек

В последнее время в Российской Федерации стали все чаще звучать призывы поступить с Украиной так же цинично, как та поступила с Молдовой - фактически оставить без воды. Речь идет о реке Днестр, которую Киев осушает еще с 2000-х годов. Именно в те годы в Черновицкой и Винницкой областях был построен огромный гидроузел из трех станций. Действия украинской стороны ведут к тому, что вскоре нехватку питьевой воды могут ощутить до 10 миллионов жителей Молдовы и Румынии.

Сегодня в Молдове резко мелеет некогда полноводная река Днестр, которая берет свое начало именно с территории Украины. Бывший московский мэр, а ныне добропорядочный западноевропейский бизнесмен Юрий Лужков предложил вариант спасения – перебросить часть вод Днепра… ну, чисто легендарный поворот сибирский рек, над которым смеются не одно десятилетие.

Украинская сторона неоднократно уже угрожала, что превратит Крымский полуостров в пустыню и не допустит возобновления подачи воды в Северо-Крымский канал, который киевские власти с подачи украинских националистов перекрыли еще в 2014 году. Однако в Крыму резко осадили украинских чиновников и напомнили, где берет свое русло река Днепр.

Ситуацию взялся прокомментировать крымский писатель Константин Щемелинин:

- Обсуждаемый проект изъятия 3-4 куб. км воды в верховьях Днепра, находящихся на территории России, и переброска этих объемов вод через систему рек и вновь построенных каналов в Крым, технически осуществить реально, но практически этот проект не имеет смысла. Во-первых, лишение Украины днепровской воды превратит реку Днепр в ручеек, попутно уничтожив сельское хозяйство и промышленность Центральной Украины – зачем делать это? На Украине живут миллионы русских, то есть своих для России людей. Кроме того, на Украине живут миллионы украинцев-малороссов, которые вместе с русскими образуют православный суперэтнос. Зачем делать плохо тем, кто является своим, родным, этнически и ментально близким?

Во-вторых, если представить, что система каналов построена, и Киев вдруг решит подать воду в Крым – что тогда делать Москве? Забирать воду из Днепра оказывается глупо, а значит, огромные деньги на строительство каналов были потрачены впустую. Лишение Украины днепровской воды – это не более, чем аргумент на переговорах, причем аргумент плохой.

 Без воды из Северо-Крымского канала Северный Крым станет таким, каким был столетиями – засушливой степью. Сельское хозяйство в регионе умрет, а также погибнет химическая промышленность. Но на курортной сфере отсутствие днепровской воды не скажется.

Далее писатель рассуждает о вариантах давления на Украину в водном вопросе. Их три - дипломатический, экономический и военный. Первые два вида принуждения, по его мнению, работают плохо, а военный – Россия еще не пробовала.

И НЕ ДАЙ БОГ!

(https://nahnews.org/1011541-ekspert-ocenil-vozmozhnosti-rossii-ostavit-ukrainu-bez-vody-iz-dnepra)

 

20 июнь 08:21 | : Политика

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